Falleció Randy Meisner, uno de los fundadores de la agrupación “Eagles”

La noche del miércoles 26 de julio, murió a los 77 años el cantante y bajista Randy Meisner, miembro cofundador de la banda estadounidense, Eagles, luego de una enfrentar una larga batalla generada por complicaciones por una enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC).

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado oficial de la banda ícono de la década del setenta, 24 horas después del fallecimiento, así mismo, se expresó que hasta los momentos no se definió cómo será el acontecer del servicio fúnebre.

“Randy fue una parte integral de los Eagles y una pieza fundamental en el éxito temprano de la banda. Su rango vocal era asombroso, como es evidente en su balada característica, Take It to the Limit’, expresó el breve comunicado de la banda californiana.

Legado musical de Randy Meisner

Nacido en Scottsbluff, Nebraska, Randy Meisner cofundó en 1971, en la ciudad de Los Angeles junto a Don Henley, Glenn Frey y Bernie Leadon, a la agrupación de rock, Eagles después de tocar con la banda de country-rock “Poco” y “Stone Canyon Band” de Rick Nelson. En el grupo, principalmente se desempeñó como bajista, pero también escribió y cantó varias pistas clásicas en sus álbumes.

Su mejor éxito de Meisner fue sin dudas, Take It to the Limit, canción perteneciente al disco One of These Night, publicado de 1975, destacándose también por las recordadas armonías altas en algunos de los temas favoritos por los fanáticos como es el ejemplo de Take It Easy y The Best of My Love.

Después del súper éxito “Hotel California” en 1976 se apartó de Eagles antes de que comenzara la gira promocional del disco, explicando años después en una entrevista publicada por la revista People en 1981, el por qué de su alejamiento: “Podría haber triplicado mi dinero si me hubiera quedado, pero estaba cansado de las giras. Es una vida loca que transcurre al doble de la velocidad normal. Cuando llegué al punto de tener que elegir entre mi cordura y el dinero, preferí preservar mi salud mental”.

Los Eagles se reencontraron en 1994, pero Meisner no fue invitado, sin embargo, la revancha se le dio al volver a tocar junto a sus excompañeros cuando la banda ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, en 1998. En 2013 volvió a ser invitado a unirse a la gira mundial del grupo, situación que finalmente no se concretó ante el avanzado deterioro de su salud.