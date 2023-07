Kylie Jenner confesó otra operación y por qué se arrepiente: ¿Cuántas tiene en total?

Tras largos años negándolo, Kylie Jenner, la menor de las hermanas Kardashian-Jenner, admitió que se ha sometido a una cirugía para mejorar su aspecto físico, habló específicamente de el aumento de senos que se hizo cuando apenas tenía 19 años.

Considerada la segunda del clan más exitosa después de Kim Kardashian, reveló que se hizo un aumento de busto un año antes de tener a su hija Stormi.

Según Infobae, en 2015 lo negó asegurando que “estaban hinchados” debido a su periodo menstrual. No obstante, esta supuesta hinchazón nunca pasó y Kylie argumentó que comenzó a usar el sujetador push-up Bombshell de Victoria’s Secret.

Kylie Jenner se hizo el aumento de seños antes de tener a su primera hija (Instagram: @kyliejenner)

“No comparto esto con mucha gente, pero todo el mundo piensa que me he hecho un aumento de pecho recientemente, pero no es así. Solo uso el Bombshell de Victoria’s Secret. Me cambia la vida. He puesto a todas mis hermanas a usarlo y a todas mis amigas”, declaró en ese entonces.

Retroceder el tiempo para hacerlo de otra manera

Fue esta semana en un nuevo episodio The Kardashians que la socialité habló sobre el tema y llamó a la reflexión a miles de mujeres que se realizan este tipo de cirugías antes de tener a sus hijos.

“Me operé los pechos antes de Stormi (...) sin pensar que tendría un hijo a los 20 años. Como si aún estuvieran cicatrizando. Tenía unos pechos preciosos. T… naturales. Simplemente preciosos. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y desearía, obviamente, no habérmelos operado nunca”, dijo Jenner.

Así ha cambiado @KylieJenner desde que dejó de ser una adolescente para convertirse en toda una mujer. pic.twitter.com/8YMFWleyV3 — Las Kardashian 🇪🇸 (@LasKardashianEs) September 21, 2016

Habló de su hija Stormi y dijo que no le gustaría que ella se sometiera a una cirugía a los 19 años, como ella lo hizo.

“Me rompería el corazón si ella quisiera operarse el cuerpo a los 19 años. Ella es lo más hermoso que existe. Quiero ser la mejor madre y el mejor ejemplo para ella. Ojalá pudiera ser ella y hacerlo todo de otra manera porque yo no tocaría nada”.

No admite otros retoques

Dicen lo expertos que en el mundo de las Kardashian las cirugías son ‘el pan nuestro de cada día’, pero Kylie insiste en negar que su rostro ha cambiado por otros procedimientos estéticos.

Simon Ourian, cirujano de las estrellas (entre ellas, las Kardashians), aseguró que Kylie ha pasado por el quirófano desde sus 17 años.

Aumento de glúteos, perfilado de barbilla, rinoplastia, cambió la forma de los ojos, moldeado de caderas y relleno de labios, son algunos otros “retoques” que Kylie se ha hecho hasta el día de hoy, dijo el médico a Women ‘s Wear Daily en 2022.

Jenner reitera constantemente en que no ha cambiado nada de su rostro y que solo “aprendió a maquillarse” y se sometió a algunos rellenos de bótox.

“La gente piensa que fui al quirófano y reconstruí completamente mi cara, lo cual es completamente falso. ¡Estoy aterrorizada!, nunca lo haría. Uso rellenos. No lo niego (...) La gente no entiende lo que el buen maquillaje y los rellenos pueden hacer. El maquillaje es algo que me hace sentir facultad, me hace sentir bien y creo que es algo muy positivo”.