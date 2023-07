Mario Velasco reveló que hija de Francisca Imboden lo encaró con insultos en una fiesta

En una edición de hace pocos días de “Zona de Estrellas” el conductor, Mario Velasco, reveló que Trinidad Garcés, hija de la actriz Francisca Imboden, además de encaralo lo insultó en un evento.

El comunicador explicó que la joven estaba molesta por la cobertura en el programa acerca del “paparazzeo” del cual fue víctima junto a Jean-Philippe Cretton.

“El fin de semana me empapelaron en una fiesta. Me dijeron: ‘Oye, CTM, tú fuiste”, señaló Velasco, de acuerdo con lo que recoge Glamorama.

“Y yo pestañeé, y dije: ‘¿Quién es?’. Y se me venían acercando y me venían diciendo más cosas. Y no lograba reconocer quién era. Dije: ‘¡¿pero qué pasó?!’. Y me respondió: ‘Yo soy Trinidad Gárces’”, añadió el animador.

Sobre la chica, contó que ella le hizo el comentario de que habia visto la edición donde hablaron de ella en el estelar de Zona Latina.

“Obviamente, me saqué los balazos como buen ‘Matrix’. ¡¿Pero qué dije yo de ti?!’. Dije que era muy linda, que no culpaba a Jean-Philippe”, se habría excusado Velasco.

Por último, Mario dejó en claro que Trinidad se habría enojado con él porque “me imagino que es una niña que no está acostumbrada a verse en la palestra, y menos ligada a algo que podría ser una infidelidad”.