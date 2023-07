“No creo que sea lavado de imagen”: Daniel Fuenzalida defiende la elección de Cathy Barriga como panelista de “Me Late”

Daniel Fuenzalida defendió en “Podemos hablar” la elección de Cathy Barriga como panelista del nuevo “Me Late”, y aseguró que su llegada al espacio farandulero no es “un lavado de imagen” de sus problemas legales tras su pasada administración municipal de Maipú.

El animador será uno de los invitados de esta noche en el estelar de Chilevisión, espacio donde abordará la polémica que ha sucitado el arribo de Barriga a su programa.

La defensa de Daniel Fuenzalida

Fue en el bar, según pudo averiguar Publimetro.cl, que Fuenzalida revelará cómo logró que la exjefa comunal de Maipú “accediera a volver a la televisión” y las críticas que Barriga recibió luego de aparecer de rosa y con patines en el lanzamiento de la película “Barbie”.

“Yo siempre ando ideando la parte televisiva”, afirmó el animador, quien insistió en que Barriga “sigo insistiendo que es un tremendo personaje televisivo”.

“Es atractiva, tiene experiencia en la televisión y la invité”, explicó.

“La reacción de la gente me ha provocado cierta rareza, porque en las reuniones que tuvimos con la Cathy, siempre la gente fue muy cariñosa con ella. De verdad, se acercaban a sacarse fotos con ella. Me ha provocado rareza esta odiosidad, tanta maldad con una persona, cuando todavía no hay una tema resuelto, no está claro”, agregó.

“Yo solamente digo que quiero hacer un programa de entretención y farándula”, complementó.

Lavado de imagen

En esa línea, Fuenzalida se refirió a las posibles críticas que podría recibir, de parte de los detractores de Barriga, de hacerle un lavado de imagen a la exalcaldesa por las denuncias de malversación de fondos municipales, y que alcanzan a los cerca de 30 mil millones de pesos durante su gestión municipal.

“Yo no creo que sea lavado de imagen. Yo creo que cada uno tiene que responder por sus actos, y si el día de mañana la justicia dictamina algo, Cathy va a tener que responder. No voy a ser yo el que tenga que responder, no va a tener que ser el canal, o el programa”, aclaró.

“La verdad, es que no sé si hay malversación de fondos, algún desorden administrativo. Yo no sé lo que pasa en la Municipalidad de Maipú. No me interesa a mí eso, lo que me interesa es mi nicho, mi programa”, continuó.