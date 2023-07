Pato Torres contó la firme sobre su experiencia en Tinder: “No pasaron 10 minutos y tuve 30 solicitudes”

El comediante Patricio Torres estuvo de invitado en el nuevo programa de La Red, “Caja de Pandora”, en donde habló sobre sus procesos en la soltería y cómo ha intentado volver al mercado, tras separarse de Titi García Huidobro en 2019.

Por esto, le consultaron si es que se había aventurado con aplicaciones de citas, y el actor respondió “bajé Tinder. Fue muy loca esa situación. Dije ‘la voy a bajar para ver qué onda. Ya que estoy soltero, ¿por qué no?’. Me explicaron cómo era, porque no tenía idea cómo se hacía”, partió comentando.

“Puse una foto mía, de aquí hasta aquí (de la nariz y hasta el estómago). Con el torso desnudo, estaba marcadito, me veía súper rico, hasta yo me gusté. Puse (en la descripción), ‘quiero conocer amigas de 40 a 45′. Además me puse que tenía 55 años”, continuó el intérprete de 70 años.

‘”Pato, te quiero puro...”

Sobre su experiencia, Patricio Torres comentó que “fue maravillosa, no pasaron 10 minutos y tuve 30 solicitudes de amistad. Me llegan estas solicitudes, todas minas que decían tener 40-45, pero representaban 80. Yo me quité la edad, ¿cómo no se la iban a quitar las niñas? Obvio po’, lógico”.

Finalmente, él terminó saliendo de Tinder, pero una de las mujeres de dicha aplicación se dirigió a Instagram para seguir hablando con el actor. “Una señora mayor, muy mayor, que me mandaba fotos desnuda, completamente desnuda”, señaló.

“Y recuerdo una preciosa de ella. Una señora mayor, te estoy hablando de unos 80 años. Estaba en un sofá, estirada, todo natural, rosada entera. Me decía con todas sus palabras: ‘Pato, te quiero puro darte’. Yo muy caballero le dije: ‘lo siento, señora. No puedo, estoy con Covid’”, contó Torres despertando risas en el estudio.

Finalmente, contó que no “saltó la liebre” durante su paso por la aplicación de citas. “Estuve muy poco tiempo. Dije ‘esta cuestión no sirve para mí’. Además que me cacharon, borré la aplicación. Cambio y fuera”, cerró Patricio Torres.