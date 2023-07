Raquel Argandoña furia con invitados de “Tal Cual” tras su ausencia: “Si vamos a hablar de farándula, me hubiese quedado en Zona Latina”

La animadora Raquel Argandoña no volvió contenta a su trabajo en “Tal Cual”. Ella se tomó unas soñadas vacaciones, en donde recorrió parte de Europa junto a sus amistades. Sin embargo, cuando volvió a reclamar su trono en el programa, la “Quintrala” expresó su molestia.

Este viernes, Raquel volvió a la animación y partió manifestando su enojo con los invitados que ayudaron a José Miguel Viñuela y los panelistas. Ella señaló que el material que ella envió de sus vacaciones, estaba por arriba del nivel de las personas que llegaron al programa en su ausencia.

“¿Quién eligió los invitados cuando nosotros no estuvimos?”, preguntó Raquel. El animador bromeó que los ejecutivos propusieron traer a exchicos “Mekano”, pero él insistía que no quería revivir ese pasado, y que ya lo había dejado atrás.

“Eso fue pasado en tu vida el ‘Mekano’ no te puedes quedar pegado en esa época. Es como si yo andara con la banda del Miss Chile (...) ¿Qué te pasó a ti? Trajiste a los de ‘Mekano’, después llegó la farándula, nosotros tenemos un programa de farándula muy exitoso en este canal, ¿por qué metiste a la farándula en ‘Tal Cual’?”, increpó molesta a su compañero de animación.

Ellos mencionaron que hablaron sobre los orgasmos en los capítulos pasados, lo que a Raquel le dio asco y pidió que le cambiaran de asiento. “Un vuelo en un jet privado que se demoró 45 minutos entre Atenas y Orlando y ya cambió”, dijo Viñuela.

“Tú te quedas con la chimuchina”

“Yo sigo siendo la misma, viví en Purísima, en la Villa Fei, que me encanta, y ahora en Las Condes. Pero tú eres un cínico porque dices ‘oh, yo no tengo nada que ver con las invitadas’, andas feliz, eras un chancho en el barro”, respondió Argandoña.

Viñuela dio a entender que Patricia Maldonado estaba pensando irse del programa, y ante esto Raquel señaló que había pedido una reunión con gerencia, en donde su compañero no está invitado, para discutir la línea que va a seguir el programa “Tal Cual”.

“Queremos saber si la línea de ‘Tal Cual’ va a ser la misma que a usted le gusta en su casa o va a ser la línea farandulera. Si tú te acuerdas yo salí de un programa de farándula en Zona Latina, donde tengo algunos amigos, no todos, y a mí me prometieron un programa de nivel”, agregó Raquel.

“Si la línea editorial del programa va a cambiar, yo y la Pata nos vamos, tan simple como eso. Tú te quedas con la chimuchina, con todo el cachureo”, amenazó.

Sin embargo, la única que aclararon que no le molestó a la animadora es Gisella Gallardo, y señaló que la encuentra muy simpática. “A mí ella me cae regio, simplemente hay una cosa, si vamos a hablar de farándula, me hubiese quedado en Zona Latina, no me habría cambiado acá”, sentenció Raquel Argandoña.