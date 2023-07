Una vidente predijo la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro ¿Quién es?

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro ha creado un BOOM total en todas las redes sociales y es que la noticia dejó a más de uno sorprendido, ya que ambos venían reflejando una relación de amor y consolidación hasta llegar al altar, sin embargo los resultados han sido otros y ahora sale a la luz que Vieira Vidente ya había dado la predicción que este año venía su separación.

Hace un año aproximadamente una vidente predijo que este par de tortolitos no iban a casarse. El video se viralizó en redes sociales cuando un joven relató que su madre no se sorprendió por la ruptura de la española con el puertorriqueño y confesó que una vidente llamada Vieira ya lo había dicho en su canal de YouTube.

La experta en predecir reveló más detalles sobre lo que le decían las cartas sobre relación de los cantantes. “Aquí las cartas me están diciendo que los dos van a estar peleando por esa relación a lo máximo. Ella es muy celosa, es lo que me está saliendo aquí, él va a estar defendiendo el amor a capa y espada”.

Los seguidores de las redes sociales quedaron impactados al verificar que todo lo expuesto por Viera Vidente se ha cumplido sin pelarse en ninguna de sus visiones y le dejaron sus opiniones.

“No puede ser, dijiste todo lo que paso justo todo”, “Estoy impactada porque todo lo que dijiste fue cierto, incluso pese a los chismes qué han surgido, tu lectura dice que no fue por una tercera persona fue por sus carreras y el hecho de cuantas personas no los querían ver juntos, qué triste de verdad, pero me alegra que al final Rosi salga victoriosa”.

“Qué bien, canalizaste todo tal cual!!! Qué lindo tu don”, son algunos de los comentarios de los internautas.

¿Quién es Vieira Vidente?

Es una venezolana que lleva algunos años dando predicciones en el mundo del espectáculo. Una de sus revelaciones más destacadas fue la muerte del futbolista Diego Armando Maradona en el año 2020.

Actualmente vive en Estados Unidos, país donde realiza sus muy visitados videos con más de un millón y medio de subcriptores en su canal. En uno de los más recientes, aseguró que, confirmando las sospechas, Carlos Calderón, conductor de Despierta América, golpeó a su novia y madre de su hijo, la actriz y modelo venezolana Vanessa Lyon, y así muchos episodios más del mundo farandulero y de cualquier entorno social.