Vesta Lugg recordó su pasado como actriz en la teleserie juvenil “BKN”: “Me da un poco de vergüenza”

La cantante Vesta Lugg es una de las invitadas en el próximo capítulo del estelar gastronómico “La Divina Comida”. En este espacio, ella habló de su primer trabajo que la puso en el radar de los chilenos, su papel en la teleserie juvenil “BKN”.

Ella cantó que su infancia fue trabajadora, “partí en BKN a los 10 años, antes de eso no tengo muchos recuerdos, solo que llegamos los tres a Chile y cuando aprendí castellano”. La cantante afirmó que llegó a la producción de Mega, a través de un casting.

Sobre si le gustaba su personaje en la teleserie, Vesta aseguró que “me da un poco de vergüenza, porque era un poco como Betty la fea, me ponían unos lentes, me dibujaban espinillas, me ponían frenillos y una chasquilla. No lo veía como actuar en su momento, creía que mis compañeros me iban a agarrar pal ‘hueveo’”.

“Yo fui a un colegio muy tradicional, muy elegante y estar en la televisión era considerado de mal gusto. Mi mamá me dejó experimentar y la peleó en el colegio a toda costa”, aseguró Vesta Lugg.

Además, Lugg contó que gracias a “BKN” tuvo sus primeros acercamientos a los escenarios. “Partí a los 10 años en “BKN”, también salíamos de gira con ‘BKN La banda’. Yo tenía 13 años cuando pisé el Estadio Nacional”, recordó la cantante.