Cata Vallejos vivió un fuerte susto tras su accidente en Mallorca: “Nos iba a chocar de frente y ahí quedábamos”

La influencer Cata Vallejos pasó un susto de aquellos después de chocar en las calles de Mallorca mientras se dirigían a la playa. Un camión mal estacionado en una calle angosta, y un intento de adelantarlo desencadenaron el accidente que, afortunadamente, no pasó a mayores.

De acuerdo le contó a LUN, ella se encontraba en el asiento del copiloto y su novio iba detrás del volante, ellos intentaron adelantar un camión mal estacionado. “Para pasar, teníamos que pasarnos hacia la otra pista, y venía de frente un camión también”, partió relatando.

“Tuvimos que básicamente chocarlo un poco (al camión estacionado) para poder pasar porque si no el que venía de frente nos iba a dar con todo”, agregó.

“Nos iba a chocar de frente y ahí quedábamos”

Vallejos admitió que la culpa era de ellos porque fueron quiénes colisionaron al vehículo, sin embargo señaló que “no debería haber estado ahí (el camión estacionado) porque si no, no pasaba esto de nosotros tener que esquivarlo para pasar y luego tener que esquivar al que venía enfrente porque obviamente si no, nos iba a chocar de frente y ahí quedábamos”.

Si bien, el accidente no fue grave, el golpe fue fuerte de acuerdo a lo relatado por la influencer. “Yo lo sentí fuerte en el sentido de que el auto absorbió todo esto, y de hecho quedó muy muy feo en el costado”, aseguró Catalina.

“Fue más que nada el susto por el ruido y todo, pero a nosotros no nos pasó nada. A mí tampoco me pasó nada, así que por lo menos estuvo bien”, cerró.