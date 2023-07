José Luis Repenning: “Mis hijos son mi prioridad, y todo lo que hago lo hago en función de ellos”

El animador revelación de las mañanas, José Luis Repenning, está en un momento álgido en su carrera, ganándose el cariño de la gente con su trabajo en “Tu Día”, pero, no todo es pega. El periodista tiene las prioridades claras, y lo primero es la familia.

En una entrevista con la revista Costa Magazine, Repe habló sobre su rol de padre y partió señalando que “mis hijos son mi prioridad, y todo lo que hago lo hago en función de ellos. Organizo mi vida, mi semana, toda mi vida en torno a ellos, a verlos, estar con ellos y que ellos sientan que su papá no les falta ni un minuto”.

“Hace algunas semanas me tomé vacaciones y me fui con ellos a Estados Unidos, y bueno, aprendes a hacerte cargo de todo lo que ellos necesitan. Puede que no sea fácil cuando vives solo y debes compatibilizar su educación con el trabajo. Pero, así es la vida”, agregó.

Sobre cómo es criar a niños en una era tecnológica, José Luis Repenning afirmó que “hay que estar encima de los entornos y las amistades. Ellos están creciendo en un mundo diferente al que viví yo. Esto me obliga evidentemente a estar más atento, sobre todo en las edades que tienen mis hijos: Pablo de 6, José de 11 y Valentina de 12″.