“Me extraña que haya salido ese rumor”: Chiqui Aguayo aclará la supuesta mala onda con Luis Slimming

Chiqui Aguayo se tomó unos minutos para desmentir los rumores sobre una supuesta mala onda entre ella y su compañero de Canal 13, Luis Slimming.

Cabe recordar que la dupla de humoristas son parte de la nueva apuesta de la señal “El Purgatorio”, en donde por primera vez los veremos juntos en pantalla.

Sin embargo, según comentarios como Cecilia Gutiérrez en “Zona de Estrellas”, tanto Chiqui Aguayo como Luis Slimming habrían tenido más de un roce durante las grabaciones, especialmente por parte de ella.

“Habían tenido diferencia, que ella estaría complicada, que no le caía bien él, por lo tanto, no estaba fluyendo la sección, pero que obviamente en pro del programa siguieron trabajando juntos”, comentó la periodista de farándula.

Te podría interesar: https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2023/07/20/hasta-con-mediums-el-purgatorio-se-prepara-con-todo-para-su-estreno-en-agosto-por-canal-13/

Rumores inexplicables

A raíz de esto, Adriana Barrientos se comunicó con Chiqui durante el último capítulo del programa de Zona Latina para contar la firme sobre su relación con su compañero.

En la conversación con la modelo, Aguayo desmintió las palabras de Cecilia Gutiérrez, enfatizando que con Luis Slimming han logrado forjar una amistad.

“¿De dónde salió ese rumor?”, comenzó diciendo con sorpresa, para luego expresar que el rumor “no es verdad. Por eso me extraña que haya salido ese rumor de alguna parte. Lo que pasa es que con Lucho no nos conocíamos antes de trabajar juntos, y ha sido de verdad una sorpresa. Se nos ha hecho muy fácil trabajar juntos”.

Asimismo, Chiqui Aguayo reveló que junto a Luis Slimming: “Además de tener esa sección nosotros, nos encargamos de hacer nuestros propios guiones y libretos, entonces hemos tenido que trabajar mucho más juntos que en ninguna otra parte. Pero de verdad ha sido una sorpresa. Hoy día está invitado a mi stand up. Nos hemos hecho súper amigos”, cerró la comediante.