Pamela Díaz contó la “firme” acerca de su enemistad con Carolina de Moras

Pamela Díaz contó sinceramente el origen de su enemistad con la conductora de televisión Carolina de Moras, con quien compartió labores en el matinal de Chilevisión.

En medio de la conversación con Williy Sabor y José Luis (DJ Lolito), en una reciente edición del programa digital “Es la Hora de tu Podcast”, la “Fiera” dio a conocer cómo era su relación con la modelo.

“La bella sin alma”, lanzó Díaz aludiento a De Moras. “No la pesco, no me gustó su forma de ser”, señaló.

En este escenario, Willy Sabor afirmó que fue testigo de la actitud de la animadora. “Yo estaba ahí, cuando tenía pantalla Pamela, tenía su minuto, ella se retiraba (del estudio)”, indicó el locutor.

“Hay cosas que la gente no sabe”, agregó Pamela, sincerando cómo era la dinámica que mantenía con Carola.

“Esto igual es positivo, porque ambas… a mí no me caía bien y yo tampoco le caía bien y durante tres años trabajamos decente, muy prudentes, como ‘Hola y chao’, pero nunca le caí bien y no me gusta su personalidad, entonces intentamos hacer algo”, valoró Díaz.

“Para el equipo fue desagradable, para el Rafa (Araneda) fue pésimo, pero obviamente él tiraba para su parte, porque era su animadora y yo lo entendía”, reconoció la “Fiera”.

Revisa el segmento del programa