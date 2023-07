Salfate reveló impactante teoría sobre ovnis y restos biológicos ‘no humanos’: “Son los verdaderos amos de nosotros”

En un reciente episodio de La Hora de Jugar, Juan Andrés Salfate hizo eco de las declaraciones de exmiembros del Ejército de Estados Unidos, quienes revelaron que el gobierno ha estado ocultando información crucial sobre ovnis. Según estos exmilitares, la autoridad norteamericana estaría resguardando naves y restos biológicos de origen ‘no humano’.

David Grusch, Ryan Graves y David Fravor testificaron bajo juramento ante un subcomité de la Cámara de Representantes, donde aseguraron que las autoridades estadounidenses habrían detectado vida extraterrestre sobre el espacio aéreo del país desde el año 1930 y que esta podría suponer una amenaza para la seguridad nacional.

“De cierta manera, lo que acaban de decir es que no solo recuperaron artefactos cuyo diseño tecnológico supera en miles de años lo que nosotros somos capaces de imaginar”, comenzó señalando el conductor.

“Si no que, además, las inteligencias responsables de esa tecnología también habría sido recuperada”, añadió luego.

Pero el animador fue más allá y afirmó que esta revelación es solo el inicio de una historia mucho más profunda. En sus palabras, “no termina acá”, ya que “la historia que hoy se está sabiendo podría, entre otras cosas, y esto es muy fuerte y no se ha dicho en otros canales, estar vinculada con que vendría a confirmar historias de otros personajes como físicos, que habrían dicho lo mismo, como Bob Lazar”.

Salfate no se detuvo en su análisis y especuló sobre la posibilidad de un oscuro pacto entre alienígenas y el gobierno de Estados Unidos, en el cual se intercambiaría tecnología por vidas humanas.

“Si bien esta relación con la captura de estas naves espaciales alienígenas y haber tenido los cuerpos de los extraterrestres, como dicen algunos, quizás se hizo un trato maligno entre alienígenas y el gobierno de Estados Unidos”, dijo.

“Sería la explicación, según las palabras de Bob Lazar, que ahora vendrían a confirmarse (...) así de fuerte, parece una película de terror”, complementó.

Para él, esta teoría cobra fuerza con la declaración oficial de Estados Unidos sobre la existencia de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y tecnología de origen desconocido.

“Lo expreso con toda humildad, de que por ahí gente puede decir que no cree en extraterrestres, pero esa posibilidad ya no existe, porque oficialmente Estados Unidos dijo que los Objetos Voladores No Identificados y tecnología superior cuyo origen e intención no conocemos son reales, no existe posición para negarlo, te puede gustar o no”, subrayó el conductor de Mega.

“Esta teoría es la más fiable dentro de los estudiosos, qué tal si son humanos del futuro, por lo tanto, su interacción tiene que ser mínima (...) pueden venir a buscar, ponte tú, mineral, agua o sistema de reproducción que perdieron por un desvío de la evolución”, agregó ,más tarde.

Salfate concluyó con una perspectiva inquietante sobre una posible invasión silenciosa, donde estos seres desconocidos podrían estar manipulando a la humanidad desde hace mucho tiempo, siendo los verdaderos amos y aprovechándose de nosotros sin que lo sepamos.

“Quizás existe un sistema de invasión que es silencioso, donde ya están sacando de nosotros el provecho que necesitan, esta es otra teoría de unas personas, porque claramente están”, afirmó.

“Qué tal, como dicen algunos, la invasión viene sucediendo hace mucho tiempo y son los verdaderos amos de nosotros, y somos ovejas que no nos damos cuenta y nos quitan un montón de cosas”, sentenció Salfate.