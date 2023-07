“Se te olvida cuando andabas mostrando el trasero en ...”: Raquel Argandoña le paró los carros a Paty Maldonado tras reclamarle por sus sensuales fotos en Europa

Paty Maldonado y Raquel Argandoña se reencontraron nuevamente en “Tal Cual” durante la jornada de este viernes, esto luego de que la “Quintrala” estuviera ausente por unos días tras tomarse unas vacaciones en Europa.

Sin embargo, este momento no estuvo exento de polémicas, ya que la Maldo habló sobre las sensuales fotografías que se tomó la animadora del espacio.

“Yo tengo que decir algo. Yo tuve un sueño con mi madre. Fue un sueño muy bonito, un sueño que me aclaró muchas cosas. Vi tan bien a mi vieja, y me dio un consejo. Me dijo: ‘hija, con esa mujer que usted trabaja en ese canal, no es bueno para usted’”, reveló la animadora de “Las Indomables”.

“Ninguna mujer decente, ninguna mujer que se aprecie, puede andar en sus 65 años de su vida sacándose fotos en pelota. Mostrando los pechos cuando son tan sagrados. Además mostrando la espalda sin ningún rollo”, le dijo supuestamente su madre.

“Entonces le dije a mi mamá: ‘¿Qué hago?’, a lo que la progenitora le aconsejó: ‘No se acerque a ella’”, agregó Paty Maldonado.

La defensa de Raquel

Fue en ese momento, en donde Raquel Argandoña sacó la artillería y le recordó a Paty Maldonado un desconocido momento del pasado: “Pata, ¿Y a ti se te olvida cuando andabas mostrando el trasero en Tongoy? Todo el trasero al aire. Las argentinas no son nada al lado. ¿Tu mamá no te vio en esa época?”, dijo.

“Perdóname Raquel Argandoña que te lo diga, y no te lo mando a decir con nadie. En esa época tenía 30 años y tú, acaso no te ibas por el mismo Tongoy que son como 3 kilómetros de playa y te ibas al fondo y te sacabas todo”, atacó la panelista.

“Yo lo asumo, ¿Cuál es el problema? ¿Para qué te haces la cartucha ahora? Perdón amiga, pero es verdad. ¿Entonces tú le mentías a tu mamá? Con suerte se tapaba la rajita”, le dijo Raquel, sin pelos en la lengua.