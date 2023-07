Sergio Hernández teorizó sobre el declive de las teleseries de TVN: “Empezaron a hacer teleseries en estudio con las problemáticas de siempre”

El actor Sergio Hernández, quien ha trabajado en emblemáticas teleseries de TVN como “Oro Verde”, “La Fiera”, “Aquelarre”, habló sobre el declive de las producciones del canal nacional, y cuál cree que es la razón detrás de éste.

En el programa de entrevistas de Fernando Larraín, “Not News”, el actor comenzó diciendo sobre la época dorada de las teleseries de TVN que “lo interesante de esa época es que las teleseries eran a través de Chile, con las distintas problemáticas que se vivían en las regiones donde se hacían”.

“Los salmones en Chiloé, el problema de la Isla de Pascua, el problema étnico con los gitanos en el norte. Era interesante porque rescataba a las regiones, a los lugares, a la gente, a los pueblos. El pueblo estaba retratado”, agregó.

Acerca de por qué cree que las producciones del canal nacional comenzaron a decaer, él afirmó que “cuando hicimos ‘Iorana’, me contó el productor de TVN que había costado US $4 millones y habían entrado US $30 millones como ganancia líquida”, contó Hernández.

Posteriormente, se emitió “El circo de las Montini”, y eso marcó el fin de una era, de acuerdo al actor. “Encontraban que les salía muy caro salir y hacer las teleseries a través del país (...) entonces empezaron a hacer teleseries en estudio, con las problemáticas de siempre, la niña rica con el gallo pobre, con las historias que ya conocemos”, cerró.