“Un día le voy a decir...”: Jorge le hizo una petición a sus compañeros para no herir los sentimientos de Trinidad

En “Gran Hermano”, Jorge Aldoney, realizó una fuerte petición a sus amigos de la pieza de los denominados “Guarenes”, para controlar una situación que cree que puede ser insostenible, la cual tiene como principal implicada a Trinidad Cerda.

Desde las primeras semanas del reality, la azafata expresó su atracción hacia su compañero, lo cual no ha sido recíproco. Es más, Aldoney ha mencionado en varias ocasiones que todavía está enamorado de su expareja.

“No me molesten con la Trini”

En el capítulo del jueves de “Gran Hermano” se mostró como Trini se vistió de lencería para posicionarse en la cama de Jorge, y coquetear con la frase: “‘Gran Hermano’ te ha puesto un desafío, te está invitando a un buffet todo incluido, pero primero tienes que comerte este buffet”. La proposición fue rechazada por Jorge.

#GranHermanoCHV | “Primero tienes que comerte este buffet”: Trini le hizo una apasionada propuesta a Jorge en GHhttps://t.co/H3e5a1440U — CHV Noticias (@CHVNoticias) July 28, 2023

Por esto, Jorge le pidió a sus compañeros que no alentaran estas actitudes de Trini. “No me molesten con la Trini, porque a veces me deslenguo y tiro comentarios pesados”, partió señalando.

“Un día le voy a decir: ‘Hueón, yo ni cagando estaría con vo’, el día del pico’, y se va a sentir con el hoyo. Entonces, no me molesten con la Trini”, pidió Jorge.