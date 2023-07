Agosto mes de los niños: cómo celebrarlo con tecnología y panoramas geek

No en todo el mundo el “Día del niño” se celebra en la misma fecha. Pero en América Latina varios países lo celebran el mes de agosto. Para Chile es este 6 de agosto, en Argentina y Perú el tercer domingo de dicho mes, en Paraguay el 16 de agosto, en Puerto Rico y Uruguay el segundo domingo de agosto.

Y si bien en otros países de la región la fecha se da en los meses de abril o junio, siempre es un buen momento para celebrar. Nos concentraremos en los tres primeros mencionados, que son parte primordial de nuestra audiencia. Pero también te daremos ideas que puedes aplicar en cualquier lugar y en cualquier momento del año.

¿Ideas? Te traemos algunas desde el mundo de la tecnología y el entretenimiento geek.

Una película y algo para compartir

Un clásico si no quieres salir de casa y quieres armar un panorama especial es ver algo en familia y compartir algo rico. ¿Y si deciden suscribirse a Dinsey+? Excelente. Disney+, es un servicio de streaming que fue muy esperado en América Latina, ya que su catálogo reúne una lista larga de títulos de la factoría Disney, desde Blancanieves hasta Frozen, además de Pixar, Marvel y National Geopraphic.

Cenicienta Disney

Los Simpsons, Coco, las aventuras de Mickey Mouse y la nueva cinta de Pixar, Red, están en el catálogo de esta plataforma ideal para sacarle el jugo en familia. ¿Compartir qué? Una pizza, un balde de pollo, una caja de donuts. Lo que sea que le guste a tus niños, pero viendo una película puede ser un entretenido panorama.

Juega en línea y en familia: Nintendo Switch Online

Nintendo sumó hace poco dos clásicos títulos de “The Legend of Zelda” a su servicio de suscripción Nintendo Switch Online. Este servicio incluye títulos de GameBoy, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Nintendo y Super Nintendo.

Estamos hablando de “The Legend of Zelda: Oracle of Ages” y “The Legend of Zelda: Oracle of Seasons”, queridas entregas de la franquicia que vieron la luz en un lejano 2001 en la Game Boy Color.

Existen dos suscripciones diferentes del servicio de juego online de Nintendo. Lo primero que debemos tener claro es que ambas opciones son de pago. Necesitamos pagar por caja siempre que queramos jugar online en nuestra Nintendo Switch, con la excepción de los juegos gratuitos como Fortnite que no requieren de ningún tipo de suscripción.

Archivo - Mandos 'Joy-Con' para Nintendo Switch NINTENDO - Archivo

Nintendo Switch Online es la suscripción básica. ¿Qué incluye? Pues además de poder jugar online, también nos ofrece la posibilidad de guardar partida en la nube, acceder a la aplicación móvil de Nintendo Switch Online (que nos permite utilizar el chat de voz para hablar online con nuestros compañeros de juego)y disfrutar de ofertas exclusivas. Sin embargo, lo mejor de todo para los nostálgicos es que también podemos jugar a un catálogo de juegos clásicos de NES, Super NES y Game Boy.

Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión, por su parte, nos ofrece las mismas ventajas que la suscripción normal y además añade juegos de Mega Drive, Game Boy Advance y Nintendo 64 al catálogo de clásicos que podemos disfrutar. Pero quizás lo más importante es que también nos permite descargar todas las expansiones que se lanzan para juegos de Nintendo Switch como Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe o Animal Crossing New Horizons, por ejemplo.

Haciendo un promedio para Chile, Perú y Argentina (y aproximado en dólares, para que se hagan una idea) el precio de la suscripción mensual va desde los (más o menos) 5 USD mensuales en su alternativa más básica. Si compras anual, el precio es menor.

Videojuegos fuera de la casa: Happyland

Un panorama excelente para nuestros amigos de Chile es ir a los juegos de Happyland. Justo en esta fecha Happyland, celebrará sus 30 años en el mercado lanzando “El Mes de la Diversión”, donde durante todo el mes de agosto: tendrán preparadas diversas actividades, concursos y premios, para grandes y pequeños.

De hecho, desde el 7 al 13 de agosto, tendrán una promoción llamada “La semana del Repechaje” que les permitirá jugar el doble, ya que al momento de cargar $20.000, automáticamente podrán jugar 40.000 CLP. Esto pensando en todos los rezagados que celebrarán desfasados el Día del Niño.

Día de la Madre

“En Happyland estamos celebrando 30 años de diversión y momentos memorables, uniendo a familias y amigos, por lo tanto quisimos hacerlo a lo grande y por este motivo en vez de celebrar sólo el Día del Niño celebraremos todo el Mes de Agosto. Tenemos inéditas actividades, premios y concursos, que estaremos comunicando en nuestra cuenta de Instagram @happyland_chile “, dijo Daniela Mayorga, gerente de Marketing de Happyland Chile. Para información de sus parques y ubicaciones visita www.happyland.cl

Chile, el espacio y la observación: ciencia para pequeños

Chile y la astronomía van de la mano. Por eso este panorama no podía faltar en nuestra lista: el Planetario Usach. El Planetario Usach es un clásico en Santiago para acercarse al Universo y sus misterios.

Ahí, ofrece funciones de películas que se exhiben en su impresionante domo en 360°, en una experiencia que lleva a una aventura por el espacio exterior y sus astros. Una de las que pueden ver en su domo es 3, 2, 1 ¡Despegue!, la primera producción 100% animada con tecnología fulldome hecha en Chile.

Formación planetaria CALTECH

En su relato una niña sueña que viaja hacia las estrellas en una nave espacial. Así, vive una fascinante aventura más allá de la Tierra, en la que va conociendo fenómenos como la fuerza de gravedad y la velocidad de la luz. Y todo con increíbles efectos que atrapan la atención. ¡Imperdible! Puedes encontrar más información en Planetario Chile – Universidad de Santiago de Chile.

Rally Kart Perú: más rápido que Mario en el juego de Nintendo

Si quieres sentir que estás en Mario Kart, los niños en Lima, Perú pueden disfrutar de esta experiencia. Para los niños que les gusta la adrenalina de correr autos se puede asistir a Rallykartperu, un espacio para simular una carrera de Fórmula 1.

Cuenta con diversas sucursales: Mega Plaza (av. Alfredo Mendiola 3698, Independencia 1531). Entradas: S/ 5 soles de inscripción. Normal (15) S/ 34 soles.

Karting

Videojuegos y simulación: Coney Park

Siguiendo con el mundo gamer, y también para nuestros amigos de Perú, esta la opción de Coney Park. Este lugar está repleto de entretenimiento, desde el popular paseo en gusanito hasta el simulador de conducción de coches, son actividades que sin duda divertirá a los más pequeños.

Cuenta con tres locales distintos: Mall del Sur, Mega Plaza y Plaza San Miguel. El precio de la tarjeta de juegos es de S/ 5 soles.

Parque de las Ciencias de Buenos Aires, Palermo.

El Parque de las Ciencias es ideal para los chicos curiosos, que siempre están llenos de preguntas y que les gusta explorar el mundo que los rodea. Los niños argentinos podrían optar por esta genial alternativa.

El lugar cuenta con un espacio verde de 9.800 metros con juegos, baños públicos, espacios lúdicos ideales para poner alguna silla o manta para sentarse y un museo para recorrer. El centro de esparcimiento está orientado para que los chicos se acerquen al conocimiento científico jugando. De forma lúdica los grandes y chicos podrán acercarse al mundo de la química, la biología molecular, la física y las matemáticas.

Desde temprana edad los niños despiertan su curiosidad por todo lo que les rodea. (Paansaeng Ruengthirasedth / EyeE/Getty Images/EyeEm)

El espacio depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación, ubicado en el Polo Científico Tecnológico, y abre de viernes a domingos de 12 a 19 horas con entrada libre y gratuita.

Tecnópolis, Villa Martelli

También en Buenos Aires, Argentina: Otra de las opciones ya conocidas por muchos es el parque temático Tecnópolis que tiene una agenda especial para festejar “el fin de semana de las infancias”.

En la fecha del día del niño, ofrecerá espectáculos, talleres y actividades especialmente pensadas para los más chicos. Con la app TECNOAPP puedes planificar tu paseo al parque y recuerda que es gratuito. Más información en Tecnópolis – Arte, Ciencia y Tecnología (tecnopolis.gob.ar)