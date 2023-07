“Era el día que se casaba mi hermana”: Luis Slimming reveló que rechazó estar en el Festival del Huaso de Olmué

En un nuevo capítulo de “La Divina Comida”, Luis Slimming se sinceró y reveló detalles desconocidos sobre su llegada al Festival del Huaso de Olmué 2023.

Según las palabras del comediante, los ejecutivos de TVN le ofrecieron la oportunidad de presentar su rutina en El Patagual, sin embargo, el rechazó la oferta puesto que era un día muy especial para su hermana.

“Cuando terminó la pandemia yo empecé a retomar el stand up y cuando empecé a actuar me fueron a ver un día a Olmué, una ejecutiva. Poquitos días antes de Olmúe, yo creo que tres semanas antes del Festival, hay cuatro días y revelan tres humoristas y yo dije ‘ah cagué’, solo el día que quedaba libre era el día que se casaba mi hermana”, reveló.

“Me llamaron a TVN a una reunión, fui y me dijeron ‘oye, estás invitado al Festival del Huaso de Olmué’ y fue como ‘no voy a poder ir’”, comentó.

En ese momento, Luis atinó a hablar con su hermana sobre esta complicada situación, de quien recibió su total apoyo.

“La llamé inmediatamente y le conté y me dijo ‘no seas tonto, tienes que ir, es una oportunidad’. No solo hablé con (mi hermana) porque mi familia es bien especial, tuve que llamar a mi otra hermana, a mis dos papás, llamar al novio y cuando me dieron el check todos, cuando todos estaban de acuerdo, pude decirle a TVN ‘voy’”, explicó.

Aunque esto no fue todo, puesto que según comentó Slimming, desde el matrimonio le entregaron su apoyo mirando su rutina en vivo.