“Me pidió disculpas”: Sergio Rojas y Cathy Barriga se reencuentran tras protagonizar polémica en “Me Late Estelar”

Este sábado se estrenó un nuevo capítulo de Me Late Estelar, en donde ocurrió el esperado reencuentro entre Sergio Rojas y Cathy Barriga, quienes habrían tenido una rencilla en la premiere de Barbie.

Cabe recordar que el periodista reveló que hubo censura de la parte de la producción de Zona Latina por una talla que le tiró a la exalcaldesa, llamándola “Barbie Peral”, en alusión al Hospital Psiquiátrico El Peral.

“Editaron un comentario mío que lo encuentro una falta de respeto. Hablé con la editora de programa y el gerente de programación, no me parece, puse mi cargo a disposición, o sea, básicamente la renuncia a Me Late porque no me parece, no estoy para ningún tipo de censura y la gente lo sabe”, afirmó Sergio.

Asimismo, aseguró que “el comentario fue que yo le dije que era Barbie Peral porque llegó patinando, le dije Barbie Peral y armó un escándalo, se puso a llorar”.

“Que alguien me venga a censurar una broma, yo les digo, honestamente, entonces búsquense a otro hue… A mí nadie me censura. Lo encuentro horrible”, cuestionó Rojas en aquella ocasión.

Te podrías intesar: https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2023/07/24/primera-pelea-en-me-late-sergio-rojas-furia-contra-cathy-barriga-y-zona-latina-por-censura/

¿Todo bien entre los panelistas?

Tras la polémica, este sábado Sergio se reencontró con Cathy después de la polémica de la semana y revelaron si lograron sobrellevar este pequeño roce.

Todo comenzó cuando el panel del programa de farándula revelaron algunas bromas internas entre ellos, hasta que salió el tema.

“Oye, no, pero ¿sabes qué? Los cahuineros del Zona (De Estrellas) dijeron que escucharon gritos, que tú (Barriga) te habías puesto como las locas”, mencionó Rojas.

“Tú también dijiste unas cosas”, se defendió la exchica “Mekano”.

“Pero ahora estoy hablando del otro. Ese ya lo subsanamos, ese capítulo ya lo pasamos”, afirmó Rojas. A lo que Cathy aseguró que su compañero “me pidió disculpas y está todo subsanado”.

Por su parte, Antonella Ríos comentó que en ese caso “deberíamos hacer una comida, para que de verdad subsanemos, yo encuentro que igual está tenso todo”, cerró.