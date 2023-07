Periodista Daniela Muñoz relató hilarante anécdota con Carabineros en la Parada Militar: “Le pido perdón”

En un reciente episodio de Podemos Hablar, la periodista Daniela Muñoz de Chilevisión recordó un bochornoso incidente que protagonizó con Carabineros durante la Parada Militar de 2018 cuando por error confundió el nombre del cargo de un funcionario de la institución.

En la tradicional dinámica del espacio, el conductor del espacio Jean-Philippe Cretton le preguntó a los invitados sobre quién sufrió algún chascarro en el trabajo y que diera un paso al frente.

Fue en ese momento en que la periodista de Chilevisión partió contando: “Lo recuerdo hasta hoy, porque probablemente provoqué un trauma en esta persona, así que desde ya le pido perdón”.

La periodista relató cómo, siendo aún una joven de 22 años, fue enviada a cubrir la práctica de la Parada Militar en la Escuela de Carabineros por su editor en TVN.

“Yo con 22 años, polla, nunca había estado con una autoridad, onda, tiritaba (…) estudié toda la noche”, recordó.

Muñoz recordó avergonzada: “Yo dije ‘bueno aquí estamos con Kevin Vergara, él es el Mayor Corneta’”. Sin embargo, se percató inmediatamente del error y rectificó entre risas: “No, perdón, reparo, para que la gente pueda entender, él no es Mayor Corneta, es Corneta Mayor, y, por favor, es momento de que usted pueda tocar su… instrumento”.

La situación la marcó profundamente y sintió que su carrera estaba acabada. Años después, en un reporteo para Contigo en la mañana en Buin, Daniela Muñoz tuvo un sorprendente reencuentro con el mismo carabinero aludido.

“Llegó un carabinero, que estaba con su balaclava, es decir, que se le veían los ojitos no más, y de repente se acerca y se pone a mi lado y dice ‘usted no se acuerda que me hizo el trauma de la vida’, y le miro los ojos y dije ‘este es Kevin Vergara’, se saca la bala clava y era él”, relató la periodista.