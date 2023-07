Aseguran que la ley de atracción acabó con el amor de Rauw Alejandro y Rosalía

Qué pasó con Rosalía y Rauw Alejandro es una interrogante que aún se hacen sus más fieles fans, pues desde que se unieron sentimentalmente habían demostrado que entre ellos solo existía el amor, más nada.

Sin embargo, en un intento por tratar de descubrir cuál fue el verdadero motivo de su separación, han surgido una gran cantidad de teorías que están intentando explicar lo que aún pocos entienden. De ahí que la más reciente tiene que ver con la famosa ‘Ley de la atracción’ que a criterio de algunos usuarios en las redes sociales, ambos cantantes siguen al pie de la letra.

Rosalía y Rauw Alejandro La cantante española rompió el silencio tras su ruptura (@rosalia.vt / @rauwalejandro/Instagram)

Y es que en redes sociales se filtró la nueva vertiente de que este joven de 30 años habría ambicionado tanto la idea de estar al lado de la gran artista que admiraba que una vez que logró tenerla a su lado, no supo cómo seguir avanzando con su enfoque y por eso se dio la ruptura.

¿Qué pasó con Rosalía y Rauw Alejandro?

Es decir, que lo que pasó entre Rosalía y Rauw Alejandro no fue más que un choque de energías que al no ser disfrutadas en su plenitud causaron una separación inminente, pues ambos estaban tan complacidos en lograr su objetivo de conseguir el amor a través de una ley tan magnética y al obtenerlo al parecer no supieron ambos qué hacer luego.

Rosalía y Rauw Alejandro La supuesta expareja fue captada por separado y dejaron ver que no están bien (@rosalia.vt / @rauwalejandro/Instagram)

Incluso, se filtró una reciente declaración que hiciera el puertorriqueño en TikTok en la que aparece en 2019 deseando el poder grabar con la española a quien consideraba una mujer excepcional y hasta le declaró su admiración, así como su deseo de poder trabajar juntos.

Y aunque esto fue más que una realidad, hoy por hoy ambos se han vuelto tendencia no precisamente por grabar un nuevo material juntos, sino más bien por su ruptura en la que son cada vez más los rumores de infidelidad de que de leyes universales que los podrían haber confundido en la relación.