Blake Lively tiene los trajes de baño ideales para nuevas mamás: sus diseños más chic

Desde que saltó a la fama mundial encarnando a Serena van der Woodsen en la exitosa serie Gossip Girl, la actriz Blake Lively se ha consagrado como una las estrellas más chic de todo Hollywood.

No importa si va a la alfombra roja o a una salida familiar con su esposo, Ryan Reynolds, la histrionisa siempre causa furor con sus propuestas de estilo orquestadas enteramente por ella misma.

El hecho de que no haya ningún estilista detrás de sus looks probablemente explica por qué sus elecciones de estilo no solo son elegantes y realistas, sino también muy sencillas de recrear.

En los últimos días, dio la bienvenida al verano dando con la prenda estrella de la temporada: los trajes de baño. No obstante, no llevó cualquiera, sino los ideales para lucir si recién tuviste un bebé.

Blake Lively luce los trajes de baños perfectos para el posparto

A través de su perfil en Instagram, la intérprete de 35 años fascinó a sus seguidores el 27 de julio compartir una postal donde luce regia en un bikini color coral intenso que le sentó de fantasía.

El diseño estaba compuesto por un top escotado con el que presumió su décolletage y una braga de talle alto que realzaba su figura al mismo tiempo que brinda contención en el área del abdomen.

La prenda es una de las más favorecedoras para todos los cuerpos porque se ciñe suavemente al vientre, logrando estilizarlo. Además, es superestilosa por sus aires retro que no pasan de moda.

Por todos esos poderes, los bottoms de este estilo clásico son idóneos para mujeres que recién fueron mamás como Lively, quien dio a luz a su cuarto retoño con Reynolds en febrero de 2023.

Para finalizar, aunque con su bikini ya tenía un look rompedor para visitar la playa, la protagonista de El secreto de Adaline elevó su atuendo con gafas en forma de corazón rosa y piezas de joyería.

Blake Lively tiene los mejores look para lucir en verano después del embarazo | (Instagram)

Por supuesto, este no es el único diseño perfecto para nuevas mamás que ha llevado. Durante la primavera, alardeó en un post su silueta posparto vistiendo otro bañador perfecto con cut-out.

El modelo era negro, tradicional y elegante, pero el corte en el abdomen aportaba un toque moderno y halagador a su trikini. En la imagen, la intérprete luce muy contenta con su figura real.

Y es que, como acostumbra, la artista no buscó disimular su pancita posparto, ni tampoco la celulitis. De esta forma, recordó que es una mujer normal que abraza la naturalidad del cuerpo.

Blake Lively tiene los mejores look para lucir en verano después del embarazo | (Instagram)

También en aquella publicación de sus vacaciones en un paraíso, la madre de tres hijas mostró otra combinación ideal para mujeres que acaban de dar a luz para mantenerse cómodas y a la moda.

Se trata de llevar un top de bikini estampado con un par de pantalones de tiro alto –es clave ese detalle–, perneras anchas y en otro print para lograr un oufit playero mismatch muy comfy chic.

Eso sí, se debe mantener la misma paleta. En su caso, la celeb lució una pieza superior blanca con dibujos en chocolate y pantalón negro con diseño en marrón. Por último, remató con accesorios.