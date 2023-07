“Es una cosa evidente”: Neme arremete contra Camila Polizzi tras audios por Caso Lencería

El controversial caso en el que está involucrada Camila Polizzi por la presunta compra de lencería y ropa de marca con dineros fiscales, con el fin de utilizarlos en cursos de capacitación, sumó una nueva arista hace poco con la revelación, de parte de Radio Biobío, de un audio en que se logra escuchar una conversación entre la excandidata a alcaldesa y un testigo clave.

Hasta el momento, se ha determinado que habría pagado 10 millones de pesos al creador de una fundacion, Gerardo Silva, para de esta forma “alquilar” el nombre del organismo y obtener el dinero público. En efecto, en el dialogo entre ellos, ella le solicita al sujeto que desconozca el dinero entregado y, asimismo, apele al derecho a guardar silencio en caso de un eventual interrogatorio.

Los audios en cuestión fueron reproducidos de forma íntegra en el matinal “Mucho Gusto” y causaron la airada reacción de su conductor, José Antonio Neme.

“Si van allá a tocarle la puerta”, le manifiesta Polizzi en determinado momento del diálogo, “a preguntarle si usted puede, quiere declarar, usted sabe que puede guardar silencio y decir que yo soy la persona encargada del proyecto, ¿cierto?”.

Frente a estas palabras de la excandidata del Frente Amplio, el periodista calificó su actitud. “Qué indecente, perdonen que se los diga… una indecencia, una ordinariez”, señaló con furia.

“Más allá de que si el proyecto es verdad o mentira”, prosiguió, “que no tengo idea, yo creo que es mentira. Pero, además, lo que se ve ahí, es que ella invita a una persona a no prestar declaración. O sea, que no hable con nadie”, descargó el comunicador.

“Si yo presté un servicio y está todo en regla, que todos hablen pues, si es una cosa evidente. Ella está hablando con el director o creador de la fundación para la cual ella utiliza el nombre”, sentenció Neme con rabia.