“Estoy más ligada a eso”: Nicole Moreno aclaró los rumores de su posible ingreso al reality que prepara Canal 13

La mediática Nicole “Luli” Moreno reveló anoche, en entrevista con Daniel Fuenzalida en el programa “Sin Dios ni late”, si participará en el próximo reality que prepara Canal 13 para emitir en los próximos meses.

La empresaria inmobiliaria y fitness fue abordada este domingo por Fuenzalida para aclarar los rumores que algunos programas de farándula lanzaron respecto de eventuales negociaciones entre ella y la señal televisiva del clan Luksic para incorporarse al proyecto de telerrealidad, un estelar orientado a las competencias extremas y de supervivencia para un grupo de famosos que se encerrará en una casona ubicada en Perú.

La postura de Nicole Moreno

“Qué fueeerte. Esta pregunta es muy fueeerte”, aseguró Moreno, quien medio en serio y medio en broma señaló que podría haber llegado al reality del 13 “de animadora, si poh, jajajá”.

“No puedo creerlo. Sergio (Lagos, el animador confirmado este lunes por la señal privada para conducir el futuro reality). ¿Por qué no me llamaste a mí? Si nos llevamos tan bien”, señaló Moreno, en directa alusión a que el rostro de Canal 13 conducirá el reality junto a Karla Constant, quien dejará Mega para unirse a la señal de Luksic.

La propuesta tendría que ser muy interesante. Estoy en mi mejor momento, a full. — Nicole "Luli" Moreno

“Insisto, como animadora. ¿Participante? La verdad, no sé, no descarto nada. Depende de la propuesta, tiene que ser muy interesante. Estoy en mi mejor momento ahora, estoy a full, y dejar mi familia en este momento, siento que primero hay otras prioridades, en verdad”, agregó Nicole, quien de todos modos, y en el caso de sumarse al proyecto, sólo exigiría una cosa: que no la encierren con otra figura mediática.

“Si digo, lo más probable es que la llamen, también. Entonces, prefiero no nombrarla porque tampoco querría verla ahí. Sólo a una. Mis valores y mis principios son más importantes”, insistió en el late de Fuenzalida.

Sus dichos los ratificó este lunes en pagina7.cl, donde incluso fue más tajante para cerrarle la puerta a la opción de encerrarse nuevamente para participar de un reality.

“Tengo como prioridad mis competencias (fitness), estoy más ligada a eso y a full. Independiente que la propuesta ser muy ‘wow’, no la tomaría ahora”, indicó la influencer, quien se justificó además en el hecho de estar trabajando con “marcas importantes” en sus redes sociales.