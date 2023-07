Gabriel Cañas asegura que el futuro de Hernán “Chico” Olmedo “trae muchas sorpresas”

Dentro de los roles de “Generación 98″, Hernán Olmedo es uno de los personajes con que los televidentes más se ha encariñado.

Encarnado por el actor Gabriel Cañas, este polémico y misteroso hombre es, en la ficción, uno de los que más comentarios se le han dedicado tras cada capítulo, dada su evidente personalidad extrovertida.

El intérprete explicó qué ha significado para él personificar al “Chico” Olmedo, una persona que guarda heridas por la violencia y el maltrato, en conversación con Fotech.

“El entrar a este personaje me hizo descubrir muchas cosas que sí fueron difíciles (para mí) para esa época, sobre todo perteneciendo a las diversidades sexuales. Yo no me identifico como homosexual, pero estoy casado con un hombre y sí sufrí durante mi época de colegio esa sensación de que uno está mal, de que uno no es digno, de tener la posibilidad de ser amado por otros”, sinceró Cañas.

En este sentido, Gabriel indicó que este rol de “Generación 98″ le ha servido para analizar su propia adolescencia e infancia. “Ha sido un desafío súper enriquecedor y estimulante políticamente, y, de manera íntima, ha sido un proceso interesante e insospechadamente intenso”, señaló.

¿Qué sorpresas trae Hernán Olmedo?

Sobre el futuro de su personaje, el actor adelantó que Hernán “trae muchas sorpresas”, enfatizando que varias de éstas guardan relación con su pasado.

“Poco sabemos de eso. Y digo ‘sabemos’, porque también me incluyo. Yo también me voy sorprendiendo cada vez que llega un capítulo con más información. Hay mucho de misterio en la creación del personaje, por lo que los actores también nos vamos sorprendiendo con los giros y nuevas capas que van apareciendo”, reveló el intérprete.

Gabriel también dio señas de las verdaeras intenciones del “Chico” Olmedo con sus excompañeros, pues muchos avizoran que busca venganza. “Lo que es evidente a la vista, no se pregunta”, respondió ante la consulta, haciendo referencia a la clásica frase de Juan Gabriel.

“Creo que hay algo muy interesante en cómo está escrita la teleserie. Hay mucho que los espectadores no ven, que no sucede en las escenas. Hay mucho que ocurre en la vida íntima de estos personajes, que es un misterio para todos”, explicó Cañas.