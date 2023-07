“Hay mucho fuego entre ambos”: Daniela Aránguiz y Luis Mateucci vistos a los arrumacos por las calles de Santiago

Aprovechando el solcito vieron a Daniela Aránguiz y Luis Mateucci durante este fin de semana. Fue la misma influencer que confirmó en “Zona de Estrellas”, que ahora son pololos, dejando atrás su pasado con Jorge Valdivia.

Este fue tema a conversar en el live de Instagram “Que te lo Digo”, donde comentaron la pasión que vive la mediática pareja.

Sergio Rojas aseguró que “andaba de la mano con el señor Luis Mateucci con quien ya figura como pareja por las calles de Santiago, muy tomados de la mano, muy afectuosos”.

De hecho el sitio de Instagram Infama, publicó una foto de los tortolitos, caminando abrazados por la capital.

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci Captura Instagram

Según las declaraciones capturadas por La Cuarta del live, Rojas agregó que “me parece que ya es una relación consolidada, me dicen que hay mucho fuego entre ambos”.

“Por lo menos no se andan escondiendo como la Maite con el Jorge, porque nadie ha tenido una sola foto de ellos dos. ¿Qué hacen? No van al cine, no van comer, no hacen nada”, complementó Paula Escobar.