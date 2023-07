“Me cae bien Coni, pero...”: Constanza recibió críticas en redes por frase contra Trinidad

Constanza Capelli es una de las participantes de Gran Hermano más querida por el público y candidata indiscutida a llevarse el premio de 25 millones de pesos. Sin embargo, eso no la libera de las críticas de sus propios seguidores cuando sienten que realizó un comentario desafortunado. Tal como pasó en esta oportunidad, en referencia a Trinidad Cerda.

Todo ocurrió cuando Sebastián cometió un error imperdonable para cualquier persona. Confundió el nombre de Coni y le dijo “Trini”, lo que generó su molestia.

Esto provocó que se levantara enojada de la cama donde estaba sacándole algunos bellos de las cejas a Sebastián y se retirara de la pieza. Pero, no sin antes lanzarle una frase que no pasó desapercibida en redes sociales. Puesto que consideraron que Coni se jactó del peso de Trinidad.

Critican frase de Coni por Trinidad

“No, te pasaste. Nada que ver, estás rallando la papa, qué asco. Hay como tres tallas de diferencia”, le dijo a su galán.

Si bien, algunos consideraron que hacía referencia a la popular frase “te pasaste tres pueblos”, otros supusieron que lo hizo en alusión a su figura estilizada al hablar de “tallas”.

“Me cae bien Coni, porque no cae en descalificaciones, pero si empieza con comentarios weones así, chao nomás. Tiene mil argumentos para destruir a la Trini, irse por el físico es demasiado básico”, “A otra la tratarían de gordofobica”, “uuu se fue a la chucha aquí”, dijeron algunos.

De igual forma, otros la defendieron.

“A ella le dicen fea tóxica, enferma, mentirosa, doble cara, victima, manipuladora, cahuinera, drogadicta, peleadora, etc y ahí nadie se ofende, en fin la hipotenusa #GranHermanoCHV”.