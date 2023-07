Nicolás Quesille asume que éxito de “Gran Hermano” está en ser un fenómeno multiplataforma: “Costó que los canales lo entendieran”

Nicolás Quesille, el hombre detrás del primer hito de los realities en Chile, por ser el ideólogo de “Protagonistas de la fama”, y que hoy en día es uno de los panelistas de “Gran Hermano”, aseguró que el nuevo formato digital de la producción de CHV es un fenómeno que aportará a la industria televisiva.

El periodista, de amplia trayectoria en programas de este formato, sinceró este lunes en hoyxhoy.cl que luego de éxito del espacio de CHV en materia de audiencia en plataformas digitales, con un alcance incluso superior a la audiencia televisiva, el futuro de este tipo de estelares cambiará la forma en que los canales dan luz verde a estos proyectos.

El aporte de “Gran Hermano” a la nueva TV chilena

“Soy un comentarista, un observador y me resulta relativamente fácil, porque es lo que he hecho durante los últimos 20 años. No es un puesto pequeño. Es tremendo”, enfatiza Quesille respecto de su labor actual de panelista en el espacio del canal privado, un rol que le ha permitido ver el gran “equipo que está a cargo” de “Gran Hermano”.

“Es un equipo tremendo el que está a cargo. Veo que están pasando cosas que vi en ‘Protagonistas’. Podré dar consejos o puntos de vista, pero mi rol es otro. ‘Gran Hermano’ requiere como ingrediente que haya gente que explique lo que está pasando. No se arma como una estructura dramática, hay que hilvanar las historias y requiere de estos panelistas para hacerlo”, asegura.

Pese al éxito de este formato, Quesille no cree que necesariamente sea el ejemplo a seguir por producciones de otros canales.

“No necesariamente. La fórmula de contar historias generando ejes dramáticos con dos días de desfase, hace que el reality se entienda mejor”, dice Nicolás, quien ejemplifica con el futuro reality que realizará Canal 13.