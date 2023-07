“Put... que estoy picado”: El polémico descargo de Jorge contra Francisco tras su eliminación de ‘Gran Hermano’

Francisco Arenas fue el último eliminado de Gran Hermano este recién pasado domingo. Por lo mismo, tuvo que abandonar el encierro, entristeciendo a los seguidores del reality.

Las más afectadas fueron sin duda Constanza Capelli y Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya, quienes no pudieron contener las lágrimas ante la partida de su amigo, quien incluso estuvo en placa de eliminación con ellas dos.

Pese a todo, cuando Francisco salió de la casa-estudio dio paso a un polémico momento, porque simplemente no se despidió de todos, solo de sus dos amigas más cercana y eso no gustó nada al resto de concursantes, en especial a uno.

[ LEE TAMBIÉN: “Todo Chile los quiere”: Papá Lulo fue recibido como estrella en aeropuerto tras salida de Gran Hermano ]

“Mala clase”

La decisión de Francisco de no despedirse ni con besos ni abrazos de sus otros compañeros de encierro, no pasó desapercibida para Jorge Aldoney, quien no dudó en lanzar un furioso descargo contra Francisco.

“Yo quiero saber si cuando veamos a Pancho en el canal, va a ser capaz de darme la mano, porque el hue… no se despidió”, dijo enojado frente al resto de sus compañeros. Incluso, agregó que “se va a cagar entero cuando me vea, mala clase”.

Poco después, Jorge se fue a la pieza con el resto de sus compañeros, donde volvió a hablar contra Francisco. “Put.. que estoy picado”, partió diciendo el modelo.

“Pancho culi… menos mal que se fue. ¡Cul… mala clase!”, lanzó de entrada el Mister Chile, asegurando que Francisco le dejaría a él su voto legado. “Si el hue… ni me miró”, agregó.

🔴 Quedó picá' la Mariana en #GranHermanoCHV



Jorge "Yo quiero saber si cuando veamos a Pancho en el canal va a ser capaz de darme la mano porque el hueón no se despidió (...) Se va a cagar entero cuando me vea, mala clase" pic.twitter.com/zLmdWrH1eh — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 31, 2023