Depp vs Heard: La verdadera intención de Netflix de volver exponer el juicio más mediático

La justicia se convirtió en parte del entretenimiento con el juicio televisado entre Johnny Depp y Amber Heard el cual fue lo más visto y comentado a mediados de 2022 ante las constantes pruebas y testimonios que ambos arrojaban a las autoridades, aunque algunas de ellas no eran del todo ciertas.

Tras un fallido matrimonio Amber acusó de maltrato doméstico a Depp, lo cual puso en jaque su carrera dentro de la industria cinematográfica, por lo que él decidió contraatacar y denunciarla por difamación. La batalla legal marcó un antes y después en la vida de ambos e incluso de Hollywood, ante la repercusión que tuvo mundialmente.

Ahora, Netflix se ha encargado de producir un documental recordando las escenas más emblemáticas que dejó la batalla legal entre los famosos, sumando testimonios de expertos que arrojan una visión más social.

La verdadera razón de Netflix con el documental Depp vs Heard

Aunque muchos consideran innecesario hacer una producción sobre un juicio que quedó expuesto públicamente, donde las pruebas bombardearon las redes sociales, lo cierto es que la plataforma sabe como enganchar a su público y ofrecer detalles inesperados y novedosos.

Es por ello que contarán con las voces de distintos expertos que expondrían las reacciones al caso y cómo reacciona la sociedad ante tal situación. Esta es la primera vez que el mundo puede ver reacciones crudas sobre tal caso.

Depp vs Heard dividió opiniones; pues estaban los que confiaban a plenitud en la actriz y crucificaban al actor frente a quienes lo apoyaban y exponían como ella estaba denigrando el movimiento me too que busca alzar las voces de las verdaderas víctimas.

La justicia, el poder, la fama y las atrocidades de las que se acusaban como las peleas con golpes y la materia fecal que Amber dejó la cama de Depp, fueron los ingredientes que iban ensalzando el escándalo que dio de qué hablar por al menos cuatro meses.

Según informó el medio Los Angeles Times, el documental de Netflix titulado Depp vs. Heard se estrenará el 16 de agosto y estará dividido en tres episodios enfocados en las más de 200 horas de juicio que se vivieron entre abril y junio de 2022.

En el mismo se mostrarán testimonios reales y se explorará a fondo toda la controversia del juicio más mediático de la historia, por lo que en el tráiler se puede ver las burlas e incredulidad que manejaron influencers e internautas ante la disputa entre los ex esposo.