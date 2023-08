“Estoy a punto de llorar”: Christell Rodríguez mostró el antes y después de su espectacular cocina

La cantante Christell Rodríguez compartió con sus seguidores su profunda alegría al mostrar cómo quedó la renovada cocina del departamento que compraron junto a su marido Roberto Parra en Viña del Mar.

Fue través de sus historias de Instagram que la exparticipante de “Aquí se Baila” subió una fotografía con el antes y después de la cocina, a la cual le colocaron muebles hechos a la medida, dando un aspecto totalmente moderno.

“Ya está lista. Estoy a punto de ponerme a llorar, porque está preciosa. Es algo que queríamos mucho y estábamos esperando hace rato. Somos muy afortunados de poder tenerla”, consignó Página 7.

Además, aclaró para los mal pensados, que todo salió producto de sus esfuerzos y no fue por canje.

“Esto no fue por canje, estamos súper orgullosos porque sale desde nuestro bolsillo, desde nuestra inversión en una buena cocina”.

“Estoy muy feliz, no les puedo explicar la emoción que siento. De partida, la relación que tengo con la comida no es la mejor, y no porque coma mucho, sino porque no como nada”, afirmó.

Finalmente, manifestó que “teniendo este espacio bonito me va a ayudar a desarrollar otras habilidades en la cocina, y a mi esposo también le gusta cocinar, así que estoy súper feliz”, destacó.

Cocina Christell Rodríguez

Christell Rodríguez

Cambio de hogar

Días atrás también realizó un importante paso en su vida, puesto que entregó el departamento donde vivió durante cinco años.

“¡Hoy entregamos el departamento! Lugar que me albergó y fue mi casa durante 5 años. Muy agradecida de Dios y mi familia por ayudarme a estar en un lugar seguro y cómodo”, partió escribiendo en sus historias de Instagram.

“Espero que quién llegue a este lugar sea tan bendecidx como yo lo fui viviendo aquí”, cerró la exparticipante de “Aquí se baila”. Posteriormente, publicó una foto en el ascensor junto a su esposo, Roberto Parra, señalando que es su última selfie en dicho lugar.