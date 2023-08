Francis Ford Coppola celebra el éxito taquillero de ‘Barbie y ‘Oppenheimer’: “Es una victoria para el cine”

El director de cine Francis Ford Coppola ha hablado sobre el éxito de taquilla de las películas “Barbie” y “Oppenheimer” en una reciente sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Coppola elogió el hecho de que ambas películas son “verdaderas películas únicas”, lo que significa que el público está buscando algo diferente a las secuelas y precuelas que a menudo dominan la taquilla.

‘’Todavía no las he visto, pero el hecho de que la gente llene los grandes cines para verlas y que no sean ni “secuelas” ni “precuelas”... que no lleven ningún número significa que son verdaderas películas únicas, es una victoria para el cine”, contó Coppola a través de historias en su cuenta de Instagram

El director ha sido muy crítico con la tendencia de Hollywood de hacer continuaciones y precuelas de películas exitosas, y el éxito de estas películas “únicas” es un paso en la dirección correcta para el cine.

'Barbie' ha recibido críticas generalmente positivas | (Warner Bros.)

El futuro del cine

Coppola también habló sobre su visión del futuro del cine en respuesta a un usuario de Instagram. El director dijo que cree que estamos al borde de una “edad de oro maravillosamente iluminadora del cine visto en grandes teatros”.

A pesar de la competencia de los servicios de streaming, Francis cree que el cine seguirá siendo una fuerza importante en la cultura y el entretenimiento.

Su optimismo es alentador para aquellos que aman el cine y creen que es un arte importante que debe ser protegido y promovido.

El futuro de Coppola

El aclamado director de ‘El Padrino’ también habló sobre su próximo proyecto cinematográfico, “Megalopolis”, el cual será un drama épico que sigue la construcción de una ciudad utópica en Nueva York que espera estrenarse el próximo año.