“Hoy es el día más triste de mi vida”: el desgarrador mensaje de Mauricio Isla tras partida de su hija Luz a España

Gala Caldirola y su hija Luz parten este martes a España. La modelo irá a hacer su vida en Europa tras pasar siete años en Chile, haber participado en programas reality, casado y haber tenido una hija con Mauricio Isla.

El jugador ha publicado un estremecedor mensaje en su Instagram, tras la partida de su hija menor.

“Hoy es el día más triste de mi vida, hace casi un año se fue mi princesa grande y hoy te toca partir a ti princesita pequeñita ..Papá seguirá luchando por ustedes y de donde este le pediré a Dios que las cuide mucho”, partió reconociendo.

“MI BEBE LUZ quiero que pienses y sepas siempre que papá está y estará siempre contigo , que mi misión más grande es verte feliz a ti y tu hermanita Martina …Que seas una niña de bien y llena de ilusión en esta vida amor mío …Si me necesitas, llámame .No importa si estoy durmiendo , si tengo problema propios o si Estoy enojado ..Si me necesitas y necesitas hablar conmigo siempre voy a estar para ti ..Buen viaje chiquitita hermosa papá te va a extrañar demasiado TE AMOOOO HIJA”, sentenció.

El llanto de Gala

Mediante un emotivo video, la modelo relató que “hace 9 años pisé por primera vez Chile… Nunca imaginé que se convertiría en un país tan importante y especial para mí”.

“Nunca imaginé que terminaría teniendo a una pingüina de 5 años correteando por casa, que formaría una familia, que conocería a personas tan bonitas”, dijo la hispana con la voz quebrada.