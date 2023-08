El reconocido tiktoker Jonatan Ulises nunca imaginó que tras tatuarse el nombre de su novia en el cuello, ella lo dejaría en cuestión de minutos.

Este episodio se viralizó rápidamente en las redes, tanto que alcanzó más de 3 millones de likes, ya que para muchos esto significaba una prueba fiel de amor y lealtad que culminó tras la inesperada llamada en la que la chica claramente le indica que ya no quiere seguir con la relación.

Insólito: mientras se tatuaba el nombre de la novia pensando que lo amaba ésta lo dejó Foto: Instagram @jonatan_ulises

Esto paralizó no solo al reconocido generador de contenidos, sino también al tatuador quien ya tenía avanzado el diseño y que seguramente debió cambiarlo luego de la inesperada ruptura telefónica en la que quedó claro que no había vuelta atrás ni manera de enmendar la situación, mucho menos el tatuaje.

En el video se puede apreciar como Jonatan Ulises se acuesta complacido en la silla de tatuador para así sorprender a su amada a quien decidió darle un regalo sorpresa en el que su nombre quedaría sellado para siempre en su piel.

Pero ante su llamada, que él creía amorosa, descubre que su “amada” solo quería cortarlo. “Ya no quiero nada contigo y por favor no me vuelvas a buscar, bye”. Eso fue lo que expresó la chica que de una u otra forma lo humilló y dejó sin aliento ante su actitud.

Luego de ello, surgieron una gran cantidad de comentarios, memes y hasta chistes de esta situación en la que el tiktoker debió tomar una sabia decisión sobre su tatuaje. “Le dolió más al tatuador que a él”, “Que se busque a otra con el mismo nombre”, “Eso dolió más que el tatuaje”, “Ahora el tatuador va a creer que no le vas a pagar”.

Esas fueron solo algunas de las reacciones que generó esta situación en la que cortaron muy inesperadamente al chico que quería estampar en su piel el nombre de su novia quien lo dejó en plena sesión del tatuaje.