La fuerte parada de carros de Gonzalo a Valentina en “Generación 98″: “No te creo ni lo que rezas”

En el capítulo de este lunes en “Generación 98″ se vivió un tenso momento entre Gonzalo (Nicolás Oyarzún) y Valentina (María Gracia Omegna), ya que el esposo de Javiera la enfrentó por haberle enviado una foto en la que aparece durmiendo en un sillón junto a Martita.

“¿Prudente mandar una foto fuera de contexto?, estábamos todos achoclonados en la moto”, le dice Gonzalo.

“No corresponde y tú lo sabes”, le responde la religiosa Valentina. “¿Por qué eres así?, insiste sin darle crédito a sus palabras.

“Por ser buena amiga ¡Oh Dios mío he pecado he pecado!, no es para darle tanto, fue sin mala intención”, insiste Valentina.

Gonzalo replica que si fue por ser buena amiga entonces hay intención y ahí le lanza: “no te creo ni lo que rezas”.

“¿Por qué tengo que estar yo entremedio, si lo único que hice fue ser honesta y ayudar a mi amiga”, le explica Valentina.

“Las perdiste todas conmigo”, le advierte el personaje interpretado por Oyarzún, a lo que “la Vale” le responde: “es tu conciencia, por eso te pones tan nervioso, tú te vas con la Martita, te pierdes y yo soy la culpable, eres desubicado, no se le habla así a una mujer”, le grita mientras su excompañero de colegio se va por la playa.