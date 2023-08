Mafe Walker dice cuál será el comportamiento de los extraterrestres si llegan a “invadir”

En los últimos días tras una sesión con un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, David Grusch, admitió bajo juramento que los extraterrestres existen.

El exoficial era el encargado de investigar los “fenómenos anómalos no identificados” y en la Cámara de Representantes admitió que en varios incidentes no solo ha encontrado restos de naves, sino también de “restos biológicos no humanos”. Las revelaciones tienen estupefactos a los congresistas estadounidenses y al mundo entero.

El exmilitar se refirió específicamente a la recuperación de una aeronave no humana y que en su interior traía restos biológicos que no eran reconocidos como humanos. Desde ese entonces las redes sociales estallaron hablando de los Ovnis y como era de esperarse Mafe Walker volvió a la palestra.

Ahora en una reciente publicación la mujer que dice hablar idioma alienígena indicó que los extraterrestres no tienen planificada ninguna invasión a la Tierra y que por el contrario son diferentes a lo que se cree de ellos.

“Mis Amores. Ya queda marcado en la historia. Mucho discernimiento, las razas galácticas benevolente son supremamente amorosas, no permiten dicha invasión. Se crea un proyecto Blue Beam para hacer creer hologramas de invasión. Mucho discernimiento, telepatía, intuición”, escribió Mafe Walker al pie de una publicación que contiene la imagen de David Grusch.

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios estuvieron centrados en quienes dicen que no ponen en duda la existencia de estos seres, pero también en críticas hacia ella sobre si sabe o no hablar el mismo idioma que los habitantes de otros planetas.

“Me saco el sombrero. Nunca llegué a tomarte en serio, pero puedo ver que sabes mucho del trasfondo de las cosas...”, “Nadie dudo que exista vida en otros planetas dudamos que vos sepas lo que decís que se comuniquen con vos eso se puso en duda” y “Ahora esperemos los extraterrestres te entiendan cuando hables”, destacan entre los comentarios.