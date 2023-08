“Me molestó”: Pamela Díaz echó al agua a famosa que no quiso ir a su programa por no haber pago

Pamela Díaz invitada a “Es La Hora De Tu Podcast” conducido por Willy Sabor y José Luis (DJ Lolito), echó al agua a una famosa que no quiso estar en su programa por no haber pago.

“La Fiera” contó su experiencia: “me pasó una vez que me dijo ‘¿cuánto pagas?’ y la Verito le dice que no hay plata, entonces dice ‘veamos más adelante’ ok no va más”, comenzó relatando.

En ese momento los conductores pidieron el nombre de esa persona, por lo que Pamela decide no decirlo, pero entregó pistas “no lo voy a decir, se lo tengo que decir en su cara primero, luego la reviento, para que sea justo, así tiene que ser, me molestó, es una mujer y está haciendo un podcast”, finalizó la animadora.

Díaz conduce el programa de YouTube “Sin Editar”, donde ha entrevistado a grandes personalidades, como Belén Mora, Denisse Rosenthal, Cote López, Tiane Endler, entre otras.