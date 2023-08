“Nadie dijo ‘mira la ridícula que se ve fea’ ”: Pamela Leiva mostró orgullosa su toples en Madrid

La comediante Pamela Leiva la rompió en las redes con la publicación de un video en una piscina de Madrid, donde hizo toples y aplaudió el comportamiento de los presentes.

“Cuando mis amigos en Madrid me llevaron a la piscina me cuentan que es común que las mujeres de todas las edades hicieran topless y cuando llegue vi como muchas mujeres estaban caminando y disfrutando del día sin sus partes de arriba y dije yo también quiero!!! “, comenzó relatando en la publicación.

“Y me saqué numas mi bikini… nadie me miro feo, nadie me acosó, nadie dijo: ‘mira la ridícula que se ve fea’ o ‘tápate qué hay niños’. Me sentí libre y empoderada. Debo decir que fue la tremenda experiencia andar así”, sentenció.