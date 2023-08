Pamela Díaz asume su soltería: “Puedo darme el lujo de elegir dónde quiero estar, con quién estar y qué quiero hacer”

Pamela Díaz reconoció este martes, a pocas horas de su arribo al país tras un viaje a Nueva Zelanda, donde fue invitada por una marca para asistir al Mundial Femenino de Fútbol, encontrarse en uno de sus “mejores momentos” profesionales y familiares.

La mediática figura televisiva y exitosa influencer nacional sinceró en lun.com su actual estado, a pocas semanas del término de su relación amorosa con el rostro de CHV, Jean Philippe Cretton.

Enfática al momento de evitar cualquier comentario de su expareja, la comunicadora dejó en claro que su presente es de los mejores.

El actual momento de Pamela Díaz

“Me está yendo increíble y no voy a hablar nada de Jeanphi (Cretton), porque no corresponde”, enfatiza Pamela, quien asegura que hoy “me va bien porque siento que tengo la capacidad de darme el lujo de elegir dónde quiero estar, con quién quiero estar y qué es lo que quiero hacer”.

“Y eso creo que en parte lo racionalicé en este viaje”, agregó.

“Me senté, medité y me dije: ‘Me está yendo increíble. ¿Qué mas puedo pedirle a la vida?’. Tengo mis cosas, una familia bacán, me va bien, me pagan, amo lo que hago”, puntualizó la Fiera, quien por estos días está mentalizada en sus vacaciones en el idílico balneario de Puerto Vallarta.

“Más encima, ahora me voy de vacaciones a Puerto Vallarta y tengo después que ir a grabar a Coyhaique. Qué te puedo decir, me ha ido bien”, insistió Pamela, quien sólo tiene palabras de agradecimiento para la marca (Rexona) que le permitió asistir al Mundial Femenino de Fútbol.