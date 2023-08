Innumerables estudios revelan que el 68% de las relaciones duraderas se inician con una amistad. Luego de ello, surgen señales que van indicando que se quiere ir más allá y sobre todo que la amistad queda en un segundo plano para dar apertura al amor.

Por eso, el psicólogo Arash Emamzadeh reveló en una publicación para el portal ‘Psychology Today’ que hay una gran cantidad de señales o indicadores que van asomando la posibilidad de que esa persona que siempre ha estado a tu lado puede estar sintiendo algo más y busca, de alguna manera, conectarse contigo, pero desde las bases de una relación amorosa.

¿Quieres que sea más que tu amigo? estas señales te lo pueden estar indicando Foto: Pixabay

Sin embargo, indica que no todas las personas las manifiestan de igual manera, pero sí coinciden en que emiten actitudes que permiten definir que puede dejar de ser tu “crush” para convertirse en algo más significativo en tu vida.

¿Cómo saber que tu amigo quiere ser tu novio?

Lo primero que hay que determinar es que si tu amigo quiere algo más contigo, debes estar atenta (o) a sus miradas, pero sobre todo a la forma en cómo los demás se comportan cuando están juntos.

Las risas nerviosas, así como la complicidad interna es la primera señal de que todos han detectado que existe algo entre ustedes. A esto le siguen los abrazos y la forma tan especial como se saludan, ya que todo suele ser más intenso y especial.

¿Quieres que sea más que tu amigo? estas señales te lo pueden estar indicando Foto: Pixabay

Por si fuera poco, suele ser muy rápido (a) al momento de contestar tus mensajes, ya que está pendiente de atenderte y de siempre mostrarse dispuesto para ti. Y cada vez que puede te lanza indirectas sobre cómo sería si ambos fueran novios o tuvieran una relación más cercana.

También es de los que siempre busca la manera de acompañarte en todo. No pone excusas ni obstáculos para siempre estar a tu lado. Y lo más importante es que recuerda con agrado todo lo que le has llegado a contar sobre situaciones positivas o negativas por las que has pasado.