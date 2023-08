Bambino se confiesa tras ingreso de Raimundo Cerda a Gran Hermano: “Yo confío mucho en Alessia”

El quinto eliminado de Gran Hermano, Fernando Altamirano, más conocido como Bambino, fue consultado por Publimetro sobre el ingreso del nuevo participante Raimundo Cerda, tras las bromas que surgieron en redes sociales ante el peligro que podría correr la romántica relación que formó con Alessia Traverso al interior del encierro.

Sin embargo, en conversación con nuestro medio, aclaró que confía plenamente en la ex concursante del programa The Voice, y espera que tras su salida, puedan continuar el romance que iniciaron en la casa estudio.

“La verdad es que no vi mucho el programa, me pareció un chico, por lo que pude ver, bien, tranquilo, simpático, pero no puedo dar una mayor opinión de él”, dijo sobre Rai.

Respecto si siente algún temor de que Alessia se sienta atraída hacia el joven de 24 años, aseguró que no.

“Sinceramente no. Yo confío mucho en Alessia. Ella es libre de hacer lo que quiera, estar con quien quiera, pero mientras ella me respete adentro, yo la voy a respetar afuera”, sinceró.

Además, en caso que Raimundo llegase a conquistar el corazón de Alessia, Fernando aclaró que en ningún caso gastaría tiempo en enfrentarlo a él, puesto que su relación es con la viñamarina.

“Yo no gastaría tiempo en enfrentarlo a él, porque el respeto me lo debe Alessia, no él”, aclaró.

Bambino sobre Alessia: “La he echado de menos”

También, se confesó a corazón abierto, reconociendo que tras su salida del reality ha sido difícil verla en televisión, con sentimientos encontrados.

“Han sido (días) complicados. La he echado de menos, sobre todo en las noches, pienso harto en ella. Esperando que salga del encierro y poder juntarnos afuera y ver qué pasa”.

Finalmente, a petición de Publimetro, le dedicó unas palabras a su amada.

“Ale, como te dije el día que salí, sigue firme con tu objetivo, sé feliz, el tiempo dirá si vamos a poder estar juntos afuera, pero créeme que yo te voy a estar esperando y te voy a estar respetando como te lo prometí”, sentenció Bambino.