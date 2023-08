¿En la parrilla del Festival de Viña?: Chiqui Aguayo cuenta la firme sobre si volvería a la Quinta Vergara

Durante la jornada de ayer se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva apuesta estelar de Canal 13 llamada “El Purgatorio”, en donde Chiqui Aguayo y Luis Slimming tendrán que ponerle la cuota de humor a los capítulos.

En la conversación con Publimetro, la comediante abordó sus planes a futuro dentro de la casa televisiva, y entre ellos si tienen ganas de subirse a la Quinta Vergara por segunda vez.

Cabe recordar que Canal 13 está a cargo de la producción del evento más importante de la Ciudad Jardín: “Claro aquí la oficina está po’”, lanzó en tono de broma, haciendo alusion a una clara ventaja que tiene para negociar.

“Yo creo que a mí me gustaría volver algún día, pero no sé si ahora”, reveló con sinceridad.

Con respecto a sus motivos, la comediante aseguró que “uno la primera vez va con todo el ímpetu del mundo, pero la segunda vez igual uno siente que tiene que ir realmente a romperla, ha mostrar realmente todo lo que has crecido en estos años de trabajo”.

“Me gustaría, aunque no he recibido la invitación todavía, pero sí da.... Mi mamá siempre me decía ‘los problemas como se presenten”, por eso si me preguntas si quiero volver: me encantaría, pero cuándo? No tengo idea.

En caso de...

Asimismo, la pusimos en el caso sobre si le hicieran la propuesta una semana antes, tal como le pasó a Diego Urrutia, quien llegó luego de que Yerko Copuchento se bajara y aún así logró conquistar al monstruo de la Quinta Verga.

“No, porque encuentro que hay que tener una preparación mental primero, ya que Viña no es solo subirte al escenario sino que tiene una previa importante y debes manejar tu cabeza, tus ansiedades”, sostuvo.

En la misma línea, Chiqui aseguró que para presentarte en el escenario viñamarino hay que tener un libreto ya probado. “Eso es lo que me daría mucho susto, porque cuando tú vas a un festival tan masivo tienes que probarlo desde la fiesta de la sandía hasta la comuna más rural y tiene que funcionar. Eso es lo que te da la tranquilad para que te pares en el escenario”.

Finalmente, explicó que estar el Festival de Viña del Mar es una prueba para los comediantes, porque ese público va a ver los artistas.

“No me atrevía. Diego es un seco, porque con todo el arrojo del mundo y lo hizo increíble”, cerró Aguayo.