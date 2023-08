“Gonzalo no se debe imaginar que yo soy...”: Martita le hace confesión a Robin en “Generación 98″

Este martes en el capítulo de “Generación 98″, se mostró una sincera escena entre Martita (Daniela Ramírez) y su mejor amigo Robin (Gabriel Urzúa), en donde queda claro que no quiere tener relaciones con Gonzalo (Nicolás Oyarzún), porque es virgen.

“No quiero, aunque me muera de ganas, no quiero que mi primera vez sea con alguien que tiene otra mujer”, confiesa Martita.

“¿Y él no sabe que...?”, le pregunta algo impactado Robin.

“No, si cree que estoy con el Samuel hace dos años”, le agrega su amiga, porque claro, han hecho creer a todos que tienen una relación con Robin, quien en realidad es homosexual.

“Tú decí que no se imagina que tú nunca...”, arremete Robin. “Ya dilo, no le des tanta vuelta, dilo...el Gonzalo no se debe imaginar que yo soy virgen y esa es la verdad y no es para tanto tampoco”, termina Martita.

“Se supone que nos tiene que dar pena la Martita y justificar su mojigateo?”; “A la horita que se da cuenta que está casado”;” Me tiene chata la historia básica de Martita y Gonzalo. Pasemos a la acción con el desarrollo de las otras historias paaar faaavar!”, son algunos de los comentarios que dejaron en redes los televidentes.