“Gran Hermano”: Nuevo cara a cara entre Constanza Capelli y Skarleth Labra promete dejar la grande

La participante Constanza Capelli anunció tras la salida de “Gran Hermano” que ahora realmente empieza el juego, y no tendrá reparos en dejar “la cag*” en “Gran Hermano”. Ella está siendo fiel a su promesa y ya escogió la persona a quien le va a encarar.

La bailarina se adjudicó la espontánea de la semana, ella le dio sus primeros tres votos a Trinidad, lo que no es una sorpresa para nadie después de la cantidad de conflicto tras pasar del amor al odio. Su segundo voto, ya lo realizó la semana pasada, y lo repitió: Skarleth.

Como razones para nominar a la joven, Capelli dijo “ese día del conflicto ha demostrado tener una personalidad no como la que aparenta tener, la de la voz dulce. Sin embargo, la he sentido bastante más cerca que antes, pero me quedo con eso”.

“Ella una vez me dijo en vivo que yo tenía que pedirle disculpas a toda la casa. Sin embargo, no he sentido disculpas de parte de ella el día de la expulsión, me put** de arriba para abajo, me dijo un montón de cosas y no recibí disculpas de parte de ella. No es algo que necesite, pero creo que esta es una lección de humildad para ella”, señaló.

Se viene un nuevo conflicto

En la transmisión “24/7″ del reality, se mostró que los participantes realizaron un nuevo cara a cara. En el turno de Constanza, ella sacó una papeleta y decidió jugar. Al leer la razón por la que tenía que nominar a alguien, ella se rió y anunció “¡qué picante!”.

“En verdad sacaría a una persona que es Trini, pero no quiero tener más problemas con ella, porque no me interesa, así que voy a sacar a la Skarleth”, señaló Constanza.

Skarleth se sentó en el trono, y Capelli comenzó a leer el comando que tenía en sus manos. “Yo elijo esta semana a Skarleth para sacarle la careta. Voy a fundamentar: El día domingo que hubo el conflicto…”, partió antes de ser cortada la transmisión.

Constanza eligió a Skarleth como persona a la que le gustaria sacarle la careta 👀 #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/Oj6nbVUDov — Cami 🇺🇾♏️ (@Cami_92uy) August 2, 2023

Por lo que se vio, la joven salió afectada tras su enfrentamiento con Coni. Imágenes que fueron mostradas de su reacción la veían con los ojos llorosos, seria y recibiendo el apoyo de sus amigas.

Así se ha quedado Skarleth después de que Cony le sacara la careta.#GranHermanoCHV pic.twitter.com/q0ScvXlObj — ★ 𝓝𝓲𝓮𝓿𝓮𝓼 Ḁω ☆ (@Nieves__AT) August 2, 2023

Posteriormente, en la pieza hablando con Jorge y Fran, ella teorizó sobre el comportamiento de Capelli. “Las personas que explotan sus emociones, son las que más dañadas están. Ella trata de refugiarse en la explosión de su ira y estrés”, comentó.