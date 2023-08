Lisandra Silva contó la verdad del fin de su relación con Leandro Penna: “Fui a buscar mis cosas, las tenía en cajones de plástico”

En la popular dinámica de contestar preguntas de sus seguidores, la cubana Lisandra Silva contó al fin la verdad sobre su quiebre con el modelo Leandro Penna.

Una seguidora le precisó que siempre la hicieron ver como la culpable del término, ante lo cual Silva contestó: “Ya han pasado más de 5 años, así que no tengo problema en decirlo, pero la realidad es que Lea llevaba viéndose con Talita 8 meses antes de separarnos!”.

“Ella también tenía novio. Fue el mismo que me lo confesó y me mandó una foto de ella para que la viera porque yo no tenia idea!”, prosiguió.

Según la exchica reality ella estaba en Miami “cuando me lo dijo. No fue hasta 3 meses después que fui a buscar mis cosas, las tenía en cajones de plástico, esa es la verdad”.

“Igualmente me hizo un gran favor, dios lo bendiga por siempre”, sentenció.