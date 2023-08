¡Lo hizo a mano! Jamie Lee Curtis sorprende a Lindsay Lohan con un tierno regalo para Luai

El pasado 17 de julio, Lindsay Lohan anunció la llegada de su primer hijo, a quien llamó Luai a través de un comunicado que difundió Page Six. El primogénito de la ex estrella Disney, nació en Dubai, donde actualmente vive la actriz de 37 años junto a su esposo, el financiero Bader Shammas.

Días antes de su nacimiento, la actriz mostró una colaboración que hizo junto a ‘NESTiG’, una tienda de muebles y decoración del hogar para bebés, donde Lohan, diseñó cunas, tapetes, murales y hasta móviles inspirados en la playa; uno de los entornos que le ha dado paz desde su renacimiento, luego de una tormentosa y polémica vida.

Lindsay Lohan Instagram: @lindsaylohan (Instagram: @lindsaylohan)

Aunque poco hemos podido ver de esta nueva faceta de Lindsay Lohan, cuando dieron el anuncio de la llegada de Luai (que por cierto proviene de una palabra árabe que significa ‘escudo protector’) la familia de la actriz comentó que estaba inundada de amor por su nuevo integrante.

Pero no fueron los únicos, pues Amanda Seyfried, su compañera en ‘Mean Girls’ y Jamie Lee Curtis, quien hiciera de su mamá en ‘Un Viernes de Locos’, se sumaron a la dicha de Lindsay Lohan, fue esta última quien le dedicó un tierno mensaje: “¡LUNES MÁGICO! Mi hija del cine acaba de convertirme en una abuela del cine ¡Bendiciones a Lindsay y Bader por el nacimiento de Luai!”.

El regalo de Jamie Lee Curtis para el bebé de Lindsay Lohan

Fue la propia Lindsay Lohan quien presumió, a través de sus Instagram Stories, el bonito regalo que la ‘segunda abuela’ de Luai, había enviado para él.

Se trató de casi una docena de libros infantiles escritos por la propia actriz e ilustrados por Laura Cornell, que venían en una bolsa que decía “Libros para crecer” y sumó una nota en la que escribió: “Una cálida bienvenida a tu Luai, ¡no puedo esperar para conocerlo! XO J.”.

A su regalo sumó una manta gris y los libros “My Mommy Hung The Moon”, “Where Do Balloons Go?”, y “What Do You See?”, que forman parte de la colección que Jamie Lee Curtis publicó entre 1993 y 2018 a través de la editorial HarperCollins Childrens Books.

Lindsay Lohan Instagram: @lindsaylohan (Instagram: @lindsaylohan)

La otra abuela de Luai

Jamie Lee Curtis no ha dejado de estar pendiente de Lindsay Lohan y la nueva etapa a la que se ha sumergido, tanto que, previo a su nacimiento, la actriz de ‘Halloween’, habría mostrado su entusiasmo por la llegada de Luai, en su baby shower: “¡Mi amiga e hija del cine @lindsaylohan está creciendo! Tan emocionada por ella ¡Qué mamá será!”.

Lindsay Lohan y la actriz de 64 años, Jamie Lee Curtis, se conocieron en 2003 cuando grabaron la exitosa película de Disney ‘Freaky Friday’ (Un Viernes de Locos), donde ambas, lograron crear un vínculo único que ni los años han podido separar.

Aunque no hay fecha exacta de su estreno, el público podrá disfrutar nuevamente de las ambas actrices en la pantalla con la secuela de ‘Un Viernes de Locos’ que ya está confirmada.