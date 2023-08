¡Lo prometido es deuda!: Naya Fácil entregó el departamento a la flamante ganadora de su rifa

La reconocida joven Naya Fácil calló bocas, cumplió la promesa de la rifa, y después de diversos trámites y retrasos, entregó el departamento en Santiago Centro que sorteó el pasado 24 de febrero. La ganadora se llama Jennifer de 24 años, quien por fin recibió su vivienda propia.

Ella llevó a la ganadora del departamento, y al momento de entregarle las llaves, Naya se estaba emocionando por lo que la afortunada le dijo entre risas: “ya, pero no llores porque voy a llorar yo”. Ambas se abrazaron con los sentimientos a flor de piel antes de pisar el inmueble.

“Yo me compré este departamento con tanto cariño, pero se lo dejo en las mejores manos. Sé que Jennifer se ha sacrificado mucho en su vida. Ahí está con sus llavecitas, está muy feliz y estaba nerviosa”, comentó Naya con los ojos vidriosos.

Por su parte, Jennifer agregó: “agradecida con Naya, con Dios, yo soy creyente. Espero Naya que lo sientas (su agradecimiento) en tu corazón algún día, como yo lo siento”.

“Quedó súper feliz”

Una vez terminada la entrega, la joven le habló a sus seguidores para hablarles sobre su sentir una vez cerrado el proceso. “Fueron unas sensaciones súper extrañas, pero se logró. Gracias a toda la gente que participó, se pasaron.

“Bueno, le agradecí a Jennifer por estar siempre a disposición. Le pedí las disculpas correspondientes, se la había pedido por DM, ahora que tuvimos la oportunidad de vernos en persona, ya se las pedí. Quedó súper feliz, súper emocionada, se quedó ahí en el departamento”, agregó.

“Me despedí de todos los conserjes, me siento con una sensación muy extraña. Ustedes saben que me compré ese departamento para mí, pero también me siento a la vez feliz porque Jennifer es una joven súper sacrificada”, cerró Naya Fácil.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram