“Me da lo mismo que me digan facho”: Roberto Cox se sinceró tras fuertes críticas sobre su postura política

La noche de este martes el periodista Roberto Cox estuvo como invitado en “Buenas Noches a Todos”, en donde aprovechó de sincerarse sobre las fuertes críticas que ha recibido a largo de su carrera por su postura política.

Incluso, el comunicador reveló que en una ocasión, un jefe le dijo que intentara ‘moderar’ sus comentarios en redes sociales.

“Yo quedé como moderar qué? Si ahora yo tengo un rol y una vitrina mucho más grande en el canal donde estoy (...) No soy un mono con metralleta que disparando para todos lados y a parte, esa gente que te odia desde el fondo del corazón; te va a odiar toda la vida porque es gente muy politizada, muy fanática y muy extrema”.

“Si tú piensas distinto a mi en política y me odias porque pienso distinto a ti, la verdad es que esa persona es un imbécil”, sostuvo.

El estallido de odio

Posteriormente, el periodista de Chilevisión contó que la mayoría de los comentarios mala onda los recibe a través de Twitter, plataforma que describió como “una alcantarilla”.

“Me da lo mismo que me digan facho”, aseguró en el programa de TVN.

Eso sí, hubo un momento en donde el odio llegó a niveles impensados, esto fue durante en el año 2019 tras el estallido social, ya que las críticas se “multiplicaron por 20″.

“¿Qué puedo hacer con eso? Esto del facho se dio mucho en el estallido social, ese periodo fue una ola de odio, fue terrible. Todo lo que hoy existe estaba multiplicado por 20 y se repitió tanto que fue un momento muy difícil”, reveló.

En este sentido, el periodista reveló que está agradecido por no haber perdido su trabajo a pesar de la opinión del público.

“Hubo comunicadores en la tele que los sacaron del aire y nunca más volvieron (...) Yo por suerte me pude mantener en Chilevisión a pesar de que había una ola de odio gigantesca”.

Finalmente, Roberto Cox reveló que a pesar del odio que recibió en el pasado, en la actualidad es un contexto distinto y esta actitud es valorada por sus compañeros.

“Di vuelta el partido, pero la cancha cambió y eso a mí me deja tranquilo. Entonces eso me lo destacaron mucho en el canal, porque me dijeron que era valorable el hecho de que no me abanderé, o no cambié mi forma de ser o mi discurso para caerle bien a esa gente que me criticaba”, reconoció el comunicador.