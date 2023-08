Mujer hace live con sólo un viewer; los internautas se conmueven y la hacen viral

No cabe duda de que las redes sociales se han convertido en una herramienta importantísima en la actualidad, pues cada vez más millones de personas las utilizan en su vida cotidiana.

Específicamente, TikTok ha ganado terreno en los últimos tiempos, ya que en la red social de origen chino se puede encontrar una gran cantidad de contenido.

Los internautas encuentran en la app de videos cortos, diverso material que va desde el informativo, de entretenimiento, retos, bailes, melodías, así como cientos de lives.

Señora hace live con sólo un viewer y se hace viral

Precisamente, en las últimas horas, se hizo viral la historia de una señora que realizó un “en vivo”, en el que desafortunadamente no tuvo mucha suerte.

La señora sólo consiguió una visita en su video, algo que conmovió a miles de internautas en las redes sociales.

Su hijo da a conocer la historia

Fue su hijo, que se hace llamar en las redes sociales Fercho o @ferchogamer, quien dio a conocer la historia de su madre.

En un clip se puede ver que su madre realiza una transmisión en vivo, en la que enseña con gran pasión cómo hacer costura de muñecos.

A pesar de que sólo contaba con un espectador, la señora no perdió la dedicación y continuó mostrando sus conocimientos como si millones de usuarios la estuvieran viendo en vivo.

Como en ocasiones lo suelen hacer, los internautas se unieron para que la señora conocida como Rosana_12 p @rosanaa_5 acumulara más seguidores.

De hecho, ahora se convirtió en toda una influencer, pues suma más de 115 mil followers sólo en su perfil oficial de TikTok.

Agradece a sus fans

Rosana se dio tiempo para compartir un video, en el que agradece el enorme gesto de su hijo y de los miles de tiktokers que ahora la siguen en las redes sociales.

“Hola, amigos de TikTok, la verdad que no tengo palabras para agradecer todo el amor y cariño que me han dado. No podía dormir de la emoción. Gracias por sus saludos y porque les gusto mi trabajo”, dijo una conmovida.