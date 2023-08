No fue infidelidad, ni falta de amor: Rosalía y Rauw Alejandro ¿Fueron forzados a separarse?

Hace una semana, que una de las parejas más queridas de la industria musical, Rosalía y Rauw Alejandro, sorprendió con su decisión de disolver su compromiso y separarse luego de tres años juntos.

La ola de comentarios no se hizo esperar y es que muchos usuarios añoraban una relación como la de los cantantes, muchos no evitaron decir que su fe en el amor estaba perdida, y es que, tanto Rosalía como Rauw, se mostraron muy unidos, no por nada lanzaron una colaboración juntos en un EP que incluía tres canciones ‘Beso’, ‘Vampiros’ y ‘Promesa’.

Pero tal parece que no todo era miel como nos lo presentaban, pues ambos tomaron rumbos distintos, pese a que el anuncio se hizo el 25 de julio, se dice que fue en abril cuando la cantante, de 30 años, dejó de usar el anillo de compromiso que le dio el puertorriqueño con un valor que podría alcanzar los 700 mil dólares.

Luego del anuncio, la pareja se vio envuelta en polémica cuando se publicaron algunas revelaciones por parte de una usuaria de Twitter en la que contaba que Rauw Alejandro había sido infiel a la española con una influencer colombiana llamada Valeria Duque durante un concierto en México.

Aunque ambos salieron a desmentir lo dicho, en el público aún persiste la duda sobre qué pudo ser lo que rompió con un lazo que parecía inmune a los pronósticos, desatando varias teorías a su alrededor.

La razón por la que Rosalía y Rauw Alejandro se separaron

Fue el programa español ‘Socialité’, quienes revelaron que uno de los amigos de Rauw Alejandro, habría confesado la verdadera razón de la ruptura entre el puertorriqueño y Rosalía, asegurando que no fue una infidelidad lo que acabó con su relación.

Aunque pidió mantenerse anónimo, refrendó la postura del cantante de ‘Todo de Ti’ sobre supuesta infidelidad con Valeria Duque, comentando: “Rauw Alejandro no tiene amantes, es muy formal. Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella, él nunca”.

Su declaración no terminó ahí, pues la fuente aseguró que fue el círculo social de la cantante de ‘Despechá’ los que pudieron ser los responsables del truene entre los famosos.

“El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que la estaba ‘bajando de nivel’, que no estaba a su altura”, y añadió: “Ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa”.

¿Rauw Alejandro no encajaba con los planes de Rosalía?

Por último, el supuesto amigo de Rauw Alejandro, terminó su declaración comentando: “La ven más Kardashian, y Rauw sienten que no está a ese nivel. Era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo”.

Además, aseguró que había sido Rosalía quien terminó fastidiada por estos comentarios, por lo que decidió terminar su relación. ”Rosalía ha acabado cansándose de todo y ha sido ella la que ha tomado la decisión de romper la relación”.

¿Cómo está viviendo Rauw Alejandro su ruptura con Rosalía?

Desde que se dio a conocer la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, no tardaron en relacionarlo con otras mujeres y no solo Valeria Duque, también con Shakira y la cantante cubana Camila Cabello, que terminaron siendo desmentidas tiempo después.

La fuente comentó como está viviendo su duelo el puertorriqueño tras su separación: “Rauw está destrozado, es muy buen niño. Ha estado estos días arropándose en su familia y no saliendo de fiesta para ligar como se ha dicho”.